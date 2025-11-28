Inara Rusli denuncia la distribución de imágenes de CCTV desde su casa a la policía

Jacarta – Polémica por imágenes de CCTV que arrastran nombres Inara Rusli reingresando a una nueva etapa. Sintiéndose agraviada y violada su privacidad, Inara tomó oficialmente acciones legales al denunciar a la parte sospechosa de distribuir la grabación desde su habitación privada a la Unidad de Investigación Criminal de la Jefatura de la Policía Nacional.

Hizo hincapié en que la grabación no debería haber circulado ampliamente, y mucho menos utilizada como base para un informe sobre el presunto asunto que lo involucraba a él y a Insanul Fahmi. ¡Vamos, desplázate más!

En el informe presentado, Inara incluyó artículos relacionados con violaciones a la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE). La grabación se considera publicada sin autorización del titular, cumpliendo así las condiciones de difusión de contenidos privados protegidos por la ley.

Esta medida es también una respuesta al uso de imágenes de CCTV como prueba en el informe de Wardatina Mawa, la esposa legal de Insanul Fahmi, quien sospechaba que hubo infidelidad y adulterio.

Kasubdit I Cyber ​​​​Bareskrim Polri, Pol Kombes Rizki Agung Prakoso, confirmó la existencia del informe presentado por Inara. Dijo que los investigadores todavía estaban trabajando para rastrear la primera fuente de distribución del video, incluyendo cómo la grabación cambió de manos hasta que finalmente fue utilizada en el informe Mawa.

«Así es, el denunciado todavía está bajo investigación», dijo Rizki en su breve mensaje del viernes 28 de noviembre de 2025.

Al mismo tiempo, también continúa desarrollándose la dinámica del caso de denuncias de infidelidad y adulterio que Mawa presentó a la policía de Metro Jaya el pasado fin de semana.

Al informar, Mawa entregó imágenes de CCTV que supuestamente mostraban una aventura entre Inara y su marido, Insanul Fahmi. La grabación sería una prueba inicial que fortalece la presunta violación del compromiso matrimonial en su hogar.

En un podcast con Denny Sumargo, Mawa reveló que ella misma no encontró las imágenes de CCTV. Se enteró por primera vez del vídeo a través de su hermano mayor, de quien se dice que envió partes de la grabación a Insanul en agosto de 2025.

Esta confesión también plantea preguntas adicionales sobre cómo este video privado podría circular entre la familia sin el conocimiento de Inara.

Aunque admitió que quedó devastado después de ver el contenido de la grabación, Mawa no proporcionó una explicación detallada sobre el origen de la grabación. Sólo respondió brevemente cuando se le preguntó cómo consiguió la grabación.