Inara Rusli decide poner fin a su relación matrimonial después de que Insanul Fahmi le mintiera

VIVA – Inara Rusli Finalmente dio pasos firmes. En la última rueda de prensa acompañada de su abogado, Inara optó por retirarse de su relación con Insanul Fahmi tras conocer hechos que consideró inconsistentes.

Lea también: Se revelan las condiciones de Inara Rusli para querer ser polígama



Tomó esta decisión para proteger los sentimientos de sus compañeras y poner fin a la polémica que se viene avivando desde hace unos días. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Inara Rusli e Insanul Fahmi

Lea también: ¡Emocionantes filtraciones de vídeos CCTV! Inara Rusli informa a Bareskrim: ¿Quién es el esparcidor?



«Después de que nuestro cliente descubrió el verdadero estado de Insan, nuestro cliente decidió renunciar y ya no quería tener ningún contacto con el hermano de Insan», dijo el equipo legal de Inara de Persia & Co en una conferencia de prensa citada en una transmisión de YouTube el viernes 28 de noviembre de 2025.

Destacaron que Inara sentía que se había convertido en víctima de una serie de mentiras supuestamente cometidas por Insanul Fahmi. En la rueda de prensa, Inara apareció directamente para disculparse por el revuelo ocurrido.

Lea también: El vídeo CCTV de dos horas de duración de Inara Rusli se vuelve viral, ¿quién lo difundió?



«Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh… Estoy aquí para disculparme por la conmoción que ocurrió y a todas las partes. Si alguien todavía cree en mí, le agradezco y pido sus oraciones… Alá es suficiente para ser el mejor testigo de nuestros actos», dijo Inara Rusli.

La extensa aclaración del equipo legal explicó que la supuesta cercanía entre Inara e Insanul Fahmi comenzó con una colaboración empresarial. Se dice que el hombre se presenta como un hombre soltero. De hecho, según el abogado, Insan mostró su seriedad al presentarle a Inara a su familia. Esto hizo que Inara creyera que su relación iba por buen camino.

Sin embargo, los hechos comenzaron a salir a la luz cuando la esposa legal de Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, envió un mensaje directo a Inara. El mensaje contenía una pregunta sobre si Insan admitió que estaba casado con gente de ahí fuera. Aquí comenzó la confusión y la decepción de Inara.

Como quería buscar claridad, Inara lo confirmó directamente a través de un mensaje. Sin embargo, después de una larga conversación, la situación se complicó porque ambas partes, tanto Inara como Mawa, admitieron haber recibido diferentes versiones de la historia por parte de Insan. En ese momento, Inara sintió que el mejor paso era terminar toda la relación.