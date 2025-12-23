Inara Rusli continúa su relación con Insanul Fahmi, ¡el abogado decide dimitir!

Jacarta – La sorprendente decisión surgió de polémicas domésticas. Inara Rusli Y Insanul Fahmi. En medio del proceso legal en curso, Inara Rusli supuestamente decidió continuar su relación con su marido en serie.

Esta elección repercutió directamente en las medidas adoptadas por su equipo jurídico, Persia & Co, que finalmente decidió dimitir como asesor jurídico. ¡Vamos, desplázate más!

Marisya Icha Junto con el equipo de Persia & Co declararon oficialmente su retirada de la asistencia jurídica a Inara Rusli. Esta decisión se tomó después de que se dijera que Inara había decidido reconciliarse con Insanul Fahmi, un paso que se consideró que ya no estaba en línea con los principios y la dirección de asistencia legal previamente acordados.

La declaración oficial de renuncia fue pronunciada por Andi Taslim en una conferencia de prensa celebrada el 21 de diciembre de 2025.

«Por la presente transmitimos, retiramos y declaramos que dimitiremos como asesor legal de Ina Idola Rusli (Inara Rusli) a partir del 15 de diciembre de 2025», dijo Andi Taslim frente al equipo de medios.

Andi explicó que esta decisión no se tomó de manera apresurada. Según él, el equipo jurídico hizo una cuidadosa consideración y se lo comunicó muy bien a Inara Rusli.

Destacó que las diferencias de opiniones y principios fueron la razón principal por la que el equipo de Persi & Co se retiró del caso.

«La decisión de dimitir se tomó porque ya no estábamos en línea y teníamos puntos de vista y principios diferentes a los de los afectados. Por supuesto, cuando se produce esta situación, tenemos que hacer uso de nuestros derechos como defensores», añadió.

Además, Andi Taslim aseguró que todos los procedimientos administrativos se hubieran completado de acuerdo con las disposiciones legales. Su equipo ha presentado una carta de dimisión y revocación del poder directamente a Inara Rusli.

También expresó su agradecimiento por la confianza brindada durante el proceso de tutoría.

«Queremos agradecer a Inara Rusli por su confianza en nosotros durante todo este tiempo. Y esperamos que el proceso legal basado en el informe de Inara Rusli pueda desarrollarse de manera justa», dijo.

Mientras tanto, Marissya Icha reveló que durante su etapa como abogada, su equipo había acompañado a Inara Rusli en dos denuncias policiales.