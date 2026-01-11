Inara Rusli Admite Que No Vio Las Pruebas En Video De CCTV Hasta El Final, Aquí Está La Razón

VIVA – Confesión Inara Rusli ha vuelto a llamar la atención del público. Esta vez, la atención se centró en su declaración, en la que admitió que no vio la grabación del vídeo CCTV hasta el final. Se sabe que Mawa denunció el vídeo a la policía como prueba del presunto adulterio entre Inara y Insanul Fahmi. La actitud de Inara ha dado lugar a diversas especulaciones, sobre todo porque el caso ha entrado en el ámbito legal.

Inara Rusli explicó abiertamente las razones por las que decidió no ver las imágenes de CCTV en su totalidad. Consideró que el vídeo que circulaba había sido cortado y la calidad de la imagen no era clara, lo que le hacía dudar en sacar conclusiones personales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Wardatina Mawa, Insanul Fahmi e Inara Rusli

«No terminé (de verlo)», dijo Inara cuando se le preguntó. Denny Sumargo ¿Has visto el vídeo o no?, citado en YouTube el domingo 11 de enero de 2026.

«No es fuerte, ¿eh?» Densu intervino en respuesta a esa declaración, tratando de profundizar más.

Luego, Inara explicó que en realidad había visto la grabación en el contexto del proceso legal en curso.

«Lo he visto porque pasé por este proceso de investigación, ¿verdad? Yo mismo he visto la evidencia», respondió Inara nuevamente.

Sin embargo, cuando se le preguntó si la figura del vídeo era realmente ella o no, Inara admitió que no podía dar una respuesta definitiva. Sintió que las acusaciones dirigidas a él no coincidían con lo que vio en la grabación.

«No siento que sea lo que se alega. No está claro. Porque, para ser honesto, el vídeo ha sido cortado en pedazos y no está claro y está borroso. Así que es como si estuviera confundida acerca de lo que quiero decir», dijo Inara.

Según Inara, las imágenes poco claras del vídeo le impidieron atreverse a hacer una declaración firme. También enfatizó que no quería adelantarse a las conclusiones de los investigadores que estaban a cargo de este caso.

«No, no estoy seguro, parece que el vídeo no es lo suficientemente claro», dijo.

En esta conversación, Denny Sumargo concluyó que la posición actual de Inara se encontraba en una situación legal delicada. Preguntó si Inara realmente sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero decidió no revelarlo al público.