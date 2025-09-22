Inalum y vitol cooperación aguas abajo firmadas de aluminio en la World Expo 2025 Osaka

Yakarta, Viva – Pt Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Sentenjen Jefes de acuerdo (HOA) con la compañía de origen de energía y productos básicos RotterdamHolandés, llamado Vitolen la Expo 2025 Osaka, Japón.

El director gerente de Inalum, Melati Sarnita, dijo que su partido también abrió oportunidades estratégicas de inversión global con Tiberio, Honda y Panasonic, relacionados con oportunidades de inversión, descendente y desarrollo del mercado de aluminio indonesio en Japón.

«Potencial Aluminio aguas abajo En Indonesia todavía es muy alto y requiere un compromiso de muchas partes interesadas «, dijo Melati en su declaración, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Con este gran potencial, se aseguró de que Inalum también abriera oportunidades para cada parte que quisiera colaborar, especialmente en el desarrollo del ecosistema de productos básicos de bauxita-aluminio en Indonesia

«Indonesia tiene un potencial extraordinario en el sector del aluminio, especialmente con la agenda aguas abajo que está siendo impulsada por el gobierno», dijo.

Explicó, para el propio Inalum, esta cooperación no era solo una cuestión de capital. Pero existe un compromiso a largo plazo de desarrollar una industria de aluminio bajo en carbono, que respalda la transición de la energía limpia, así como la apertura de empleo y nuevos mercados.

Secretario corporativo ID de menteEl hombre principal dijo que el paso inicial de la cooperación global era una unidad de identificación mental, para hacer una mayor contribución económica a la economía indonesia.

Según él, cuantos más inversores globales que contribuyan al desarrollo de minerales posteriores, mayores serán los beneficios económicos que Indonesia recibirá tanto en términos de empleo como en el valor económico agregado creado en el futuro.

«La industria minera mineral indonesia tiene un gran potencial. Tratamos de garantizar que el impacto de la transmisión posterior del aluminio producido pueda ser más óptimo y capaz de responder las expectativas ordenadas por el gobierno, es decir, hacia Indonesia EMAS 2045», dijo.

Para obtener información, la firma de la carta de intención entre Inalum y Vitol fue representada por Soichiro Kihara, presenciada directamente por representantes de socios internacionales como Ken Fujiwara y Kouhei Tanabe de Panasonic. Después de la firma, la actividad continuó con discusiones y negocios que coinciden con el potencial de colaboración con el espíritu de sostenibilidad de la cadena de suministro y la industria del aluminio indonesio realizado con Tiberius y Mitra.

Al mismo tiempo, realizar discusiones relacionadas con el uso de pabellones indonesios como plataforma de exhibición de productos secundarios, tecnología e ideas innovadoras. La reunión también asistió la delegación del Ministerio de Coordinación para la Economía de la República de Indonesia, a saber, el Diputado Asistente del mercado de capitales e instituciones financieras, el Ministerio de Economía, Gede Edy Prasetya.