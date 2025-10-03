Inacraft Octubre de 2025 Vol.4 – Pruebas juveniles Craft, Culture and Future

VIVA – La Feria de Comercio Internacional de Artesanía de Yakarta (Inacraft), exhibición La artesanía más grande y completa del sudeste asiático regresa este año con su evento hermano titulado Inacraft octubre de 2025 Vol.4 Juvenices. El evento iniciado por la Asociación de Exportadores y Productores de la artesanía indonesia (ASPHI) junto con el evento Mediatama se llevará a cabo durante 5 días del 1 al 5 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta (JICC) utilizando All Hall (24,941M2).

Llevar el tema «Craft, Culture and Future», Inacraft octubre de 2025 se convirtió en un foro para una combinación de riqueza cultural con un espíritu de innovación. A través de este tema, Inacraft no solo mantiene la tradición, sino que también presenta una nueva innovación que es sostenible para el futuro de la industria artesanal indonesia. Como una forma del compromiso de Asephi para alentar la regeneración de la industria artesanal indonesia que es más innovadora y colaborativa, Asephi continuará trayendo el concepto de préneos juveniles a octubre Inacraft para proporcionar un medio de promoción para los jóvenes generación de los sucesores de los empresarios y artesanos indonesios.

A través de un estricto proceso de curación, ASPHI aplica la división de zonas en función del tipo de producto (producto de zonificación) para facilitar que los visitantes/compradores encuentren los mejores productos mientras visitan Inacraft. Hay 10 áreas de Zoning Hall que muestran una variedad de productos de artesanía de calidad. Comenzando desde el vestíbulo principal y el área de la sala plenaria, a saber, la decoración del hogar, la vida en el hogar, los zapatos, las bolsas, hasta la aromaterapia. Además, en la sala plenaria también hay varias cabinas oficiales. Si desea encontrar Batik, tejido y bordados, los visitantes pueden visitar Assembly Hall, Cendrawasih Hall, Hall A, Hall B, Plenary Hall y Promenade. En el salón de la Asamblea también se puede encontrar Stan de la oficina, las empresas empresariales y los participantes internacionales. Para los visitantes que les gusten las joyas, las joyas y los accesorios se exhibirán en Cendrawasih Hall, Hall A y Hall B. Específicamente en el Hall A, Asephi destaca obras superiores de 20 stands de los jóvenes, mientras que Lobby Hall A presenta ofrendas artesanales de Umkm Patrocinadores, ministerios y bumn de fomento. Para los amantes de la moda, Hall B y Lobby Hall B presenta la moda Moeslem y una variedad de productos de artesanía varios únicos. Mientras tanto, para disfrutar del típico culinario del archipiélago, los visitantes pueden visitar el área de Talam en el Hall B y el entrepiso que sirve una variedad de alimentos y bebidas para todos los visitantes/compradores y expositores. En este inacraft, Asephi firmará un memorando de entendimiento con el Ministerio de MSME representado por el Diputado para el negocio de Menstructo, así como establecer la cooperación con varias universidades, incluida la ISI Surakarta, Programa Vocacional de la Universidad de Indonesia, Polytechnic, Swins y la Universidad Pekalongan de la Universidad de Indonesia, STTT Bandung Polytechnic, Swins y la Universidad Pekalongan. Este paso está en línea con la creencia de Asephi de que se cree que esta colaboración tiene un impacto positivo en el desarrollo de las MIPYME indonesias.

Inacraft Octubre continúa tratando de proporcionar una variedad de actividades de apoyo (programas de información) que pueden ser útiles para todos los visitantes, varios programas, a saber, las conversaciones y talleres, el rendimiento cultural, el salón digital y el almuerzo de negocios y las redes. Como una forma de agradecimiento a los artesanos, Inacraft Octubre de 2025 nuevamente presenta la noche de apreciación de Inacraft. Las categorías principales incluyen el Premio Emerging & Youthpreneurs y el Premio Asephi Go Green. Este evento está destinado a proporcionar espacio de innovación para los creadores jóvenes que tienen una contribución real en el desarrollo de artesanías sostenibles. Inacraft presenta especialmente el lugar de experiencia en Inacraft ubicado en Selasar JICC, donde los visitantes pueden participar directamente en varias actividades de demostración del proceso de artesanía entregados por artesanos, artesanos y actores comerciales. Como exposición familiar, Inacraft también ofrece espacio especial para niños a través del programa de manualidades para niños con el tema «Cuidar de la Tierra». El ambiente de la exposición será más animado con una aparición especial del conejo dormido en colaboración con el famoso músico indonesio, Kunto Aji, que dará una sensación fresca y abrazar a los visitantes de varios grupos.

Con un total de 843 participantes en el stand, el Inacraft de octubre de 2025 Vol.4 ocupará toda el área de JICC. Basado en la categoría de membresía, el número total de participantes/miembros individuales de Asephi hasta 601 participantes, mientras que para 146 participantes de stand, los ministerios/SOE fueron 17 Booth Gifts & Crafts Federation. En esta ocasión, InAcraft, Asephi también celebrará una serie de reuniones, una de las cuales es con Sudáfrica. Esta reunión discutió el plan de cooperación en el programa Inacraft World Tour para llevar el potencial de los productos creativos de Indonesia al mercado global, con Sudáfrica como el primer país. También hay 20 islas llenas por zonas de exportación, Bank Mandiri, Pertamina, aeropuertos de Leshurney (Angkasa Pura 1), Ministerio de MISMES, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) y compañías estatales de electricidad (PLN) y otras. Además, había 69 participantes no miembros y 55 participantes. Teniendo en cuenta la situación económica nacional y global, el comité apunta a 75,000 visitantes, 100 posibles compradores internacionales, transacciones minoristas por valor de 80 mil millones de rupias con un contrato comercial que alcanza el USD 2 millones. Se espera que estos compradores potenciales no solo miren los productos exportadores de Asephi, sino también el trabajo del potencial de los 27 prenedores juveniles que participaron. Este esfuerzo se fortaleció con el apoyo del DJPEN del Ministerio de Comercio a través del agregado comercial y el Centro de Promoción Comercial Indonesia con diversas instalaciones de apoyo para reuniones de negocios.

Inacraft Octubre de 2025 Vol.4 – Los jóvenes prenferosos reciben el apoyo de Bank Mandiri como el patrocinador principal. Según el director de Bank Mandiri Network & Retail, Jan Winston Tambunan, participación del Bank Mandiri en Inacraft 2025 es parte de la celebración del 27 aniversario que lleva el tema «Sinergi Majukan Negeri». «Este impulso es una oportunidad para brindar un apoyo más fuerte a las MIPYME y los actores creativos de la industria. Para Bank Mandiri, el sector creativo y las MIPYME son pilares importantes para abrir nuevos empleos, empoderar a la comunidad y mantener la identidad de la nación para seguir siendo relevante en la era digital», explicó Jan en su declaración oficial el martes (30/9).

Este año, Inacraft también cuenta con el apoyo de varios otros patrocinadores, a saber, la mesa redonda en aceite de palma sostenible (RSPO), Tiktok Shop & Tokopedia y POS Indonesia como socios de logística oficial. Para las instalaciones de apoyo, Octubre Inacraft coopera con socios oficiales como Big Bird como el socio oficial del transbordador. Para apoyar varios puntos de transporte en el área alrededor de Yakarta, Inacraft también coopera con el Bekasi Grand Metropolitan, Emporium Mall Pluit, Aeon Mall BSD City y Pesona Square DePok como los socios oficiales del centro comercial. Hay socios médicos y de salud oficiales, a saber, el Hospital Brawijaya, la relajación perfecta y el penacho en el hogar, donde los visitantes y los expositores pueden disfrutar de los servicios de inspección de salud y la relajación después de viajar por el área de exhibición. Algunos hoteles también cooperan con ofertas especiales para apoyar alojamiento tanto para compradores del extranjero como para expositores de varias regiones, incluidos Artotel Gelora Senayan, Best Western Senayan, Suiza Belinn Wahid Hasyim, Aloft Wahid Hasyim, Somerset Sudirman y Somerset Diamonds. Para presentar una experiencia de exhibición más informativa e interactiva, InAcraft tiene un socio digital oficial, a saber, Godigi y socios multimedia oficiales, a saber, Digital Mediatama Maxima, RGB Production y Doss Camera & Gadget.

La exposición Inacraft Octubre Vol.4 abrió al público de 10:00 a 21:00 WIB con un boleto de entrada de IDR 35k. Los visitantes pueden comprar boletos por preinscripción en el sitio web oficial de Inacraft, inACraft.co.id. Los visitantes también pueden comprar boletos directamente en el cuadro de boletos ubicado en el lugar de la exposición.

Para los usuarios de Livin Mandiri, obtenga una promoción especial para la compra de boletos en la ventana de boletos y Livin Sukha a un precio especial de IDR 27k. Específicamente, el 2 de octubre de 2025 disfrute de la compra promocional del boleto de aniversario de Mandiri en la ventana de boletos para IDR 27.

Las actividades de información y agenda se pueden ver en la página digital www.inacraft.co.id, así como una cuenta oficial de las redes sociales de InAcraft en Instagram, Facebook y Tiktok @weareinacraft y el canal de YouTube estamos inactivados.