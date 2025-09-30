Ina Garten Be My Invitado Temporada 7: Tina Fey, Christine Baranski

La casa East Hampton de la Contessa de Barefoot está a punto de abrirse para otra temporada de «Sea mi invitado Con Ina jardín«Completo con una nueva lista de invitados.

Debutando el 19 de octubre a las 11 a.m. ET en Food Network y transmitiendo al día siguiente en HBO Max, el estreno de la temporada 7 de «Be My Guest» contará con la comediante Tina Fey como la última visitante de Garten en su casa, donde ella y su esposo Jeffrey Wine y cenan a sus invitados mientras charlan. En las siguientes semanas, Garten se unirá a la estrella de «The Gilded Age» Christine Baranski, el virtuoso del violín Itzhak Perlman y el diseñador de moda Daniel Roseberry.

Según la descripción de Food Network para la temporada 7 de «Be My Guest», «En el estreno de la temporada, Ina sabe que Tina Fey ama los postres de natería, por lo que la saluda con el desayuno panna cotta. Tina luego comparte revelaciones de la infancia, momentos de pie de pie e historias sobre la vida en el camino con su mejor amigo Poehler. con cremosa salsa de mostaza.

Más adelante en la temporada, Baranski se detendrá para los bollos de Maple-OoatMeal, Perlman probará Potato Galette con salmón ahumado y Roseberry probará el pastel de ricotta Tri-Broy.

La gran cantidad de hit de Food Network «Barefoot Contessa», Garten es también el autor de libros de cocina más vendido del New York Times de trece libros de cocina. Sus memorias «Be Ready When the Luck Ocurre» se lanzó en 2024.

«Me encanta la extraordinaria gama de mis invitados, desde la comediante y actrices Tina Fey y Christina Baranski hasta el violinista Itzhak Perlman y el couturier Daniel Roseberry», dijo Garten. «Me encanta sentarme con ellos, escuchar sus historias y cocinar con ellas. ¡No quieres perderte los huevos revueltos de Itzhak con cebollas caramelizadas!»

«‘Be My My Guest’ es un día íntimo y entretenido en la vida ‘, vislumbra el mundo de Ina con comida fabulosa y amigos fascinantes», dijo el contenido de la comida de Warner Bros. Discovery Betsy Ayala. «Nuestra audiencia disfruta pasar tiempo con ella en el granero compartiendo nuevas historias y recetas cada temporada».

«Be My Guest with Ina Garten» es producido por Pacific Productions for Food Network.