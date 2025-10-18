IMX 2025 bate récord y gana 18 mil millones de IDR en 3 días

Yakarta, VIVA – La Exposición de Modificación y Estilo de Vida de Indonesia (IMX) de 2025 fue un gran éxito. Exhibición modificación y el estilo de vida automotriz más grande del país registró transacciones por hasta 18 mil millones de IDR durante el evento celebrado del 10 al 12 de octubre de 2025 en ICE BSD City, Tangerang.

Se prevé que el IMX de este año sea un símbolo de la evolución de la industria automotriz creativa de Indonesia, que continúa desarrollándose a nivel global. Al entrar en su octavo año, IMX se está afirmando cada vez más como el mayor barómetro de modificaciones automotrices y estilo de vida en el sudeste asiático.

Durante los tres días de implementación, decenas de miles de visitantes llenaron el recinto ferial. Vinieron no sólo para ver los mejores autos modificados de Indonesia, sino también para conocer leyendas automovilísticas mundiales como Wataru Kato (Liberty Walk), Smoky Nagata (Top Secret), Ichiraku (Director Internacional de RWB), Hana Vocado, Takahiro Ueno y Dwayne Vance.

La presencia de estos grandes nombres es el principal imán que hace que el área IMX esté siempre ocupada desde la mañana.

No menos entusiasmados, los coleccionistas también están buscando modelos de edición limitada que se lanzarán específicamente en PYME 2025seperti IMX x LBWK Aventador Chrome Raffi Ahmad, IMX x R32 Red Chrome Top Secret Edition y Hot Wheels Convention Car 2025.

Las tres ediciones de esta colaboración internacional se agotaron en poco tiempo, e incluso hubo visitantes que estuvieron dispuestos a pasar la noche para conseguirlo.

«IMX 2025 es un punto importante en la evolución de la industria de modificaciones de Indonesia. La colaboración global y la presencia de leyendas mundiales muestran que estamos a la par de la cultura automotriz internacional», dijo Andre Mulyadi, director de proyecto de IMX 2025 en un comunicado en Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.

Este año también es el evento de lanzamiento de una serie de lanzamientos exclusivos como el Mazda MX-5 “Toraja Roadster”, Garasi Drift x Evangelion Racing, Supra MK5 Goodfix, BMW M2 Bella y el Ford Mustang JETT de Rifat Sungkar.

Yumos Garage ganó el título NMAA Ultimate Builder 2025 gracias al trabajo del Porsche 356 que eliminó a otros cuatro finalistas.

IMX 2025 cerró con fuerza con el anuncio del Supersorteo Chery J6 By Cellos ZXZ y Daihatsu Ayla GH Style by Gofar Hilman.

Con el apoyo de varias marcas y de la comunidad automovilística, IMX ha demostrado una vez más que la industria de modificaciones de Indonesia no es sólo una tendencia, sino una verdadera fuerza económica creativa.