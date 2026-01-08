Impulso para la mejora desde Upstream hasta Downstream

Jacarta – Sukatmo Padmosukarso fue nombrado oficialmente Presidente del Consejo de Administración y, al mismo tiempo, Director Ejecutivo de la Institución Financiera. Exportar Indonesia (LPEI) y Doddy Rahadi como miembro de la junta directiva.

Lea también: El acuerdo arancelario con EE.UU. afecta a los socios comerciales de Indonesia, el CSIS advierte sobre los riesgos



La inauguración estuvo a cargo del Director General de Bienes del Estado, Rionald Silaban, y asistieron los Directores Principales del Vehículo de Misiones Especiales del Ministerio de Hacienda.

En aquella ocasión el Ministro de Hacienda Antiguo Yudhi Sadewa entregó un mensaje especial a LPEI. «La toma de posesión de nuevos funcionarios dentro de LPEI debe usarse como impulso para mejorar LPEI desde upstream hasta downstream», dijo Purbaya, citado en su declaración del jueves 8 de enero de 2026.

Lea también: El CSIS revela la causa de que las políticas monetaria y fiscal de la República de Indonesia no estén sincronizadas, esta es la causa



Aparte de eso, el Ministro de Finanzas también nos recordó que reposicionemos el mandato de LPEI como catalizador para la transformación de las exportaciones nacionales.

“El apoyo de LPEI debe ser estratégico e impactante para acelerar la aceleración del crecimiento. economía nacional”, añadió.

Lea también: El impacto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en Indonesia es limitado, el CSIS dice que Indonesia tiene oportunidades económicas



Aparte de eso, el Ministro de Finanzas también enfatizó que la dirección del financiamiento de la LPEI debe centrarse en aumentar el valor agregado interno y ampliar la base de exportadores en sectores prioritarios, especialmente en la manufactura, la agroindustria y la economía verde.

También destacó la valentía de las políticas y la eficacia del apoyo institucional a los productos halal que van desde los alimentos hasta los cosméticos. Además de los deberes y funciones de la propia LPEI, Purbaya enfatizó la importancia de la confianza, la gobernanza y la gestión disciplinada de riesgos como base para la sostenibilidad de la LPEI.

Purbaya espera que el nuevo liderazgo traiga una cultura de integridad, responsabilidad y profesionalismo en toda la organización para que LPEI pueda convertirse en un acelerador del crecimiento de las exportaciones inclusivo y sostenible.