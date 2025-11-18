Impulso a la Digitalización del Ecosistema del Oro y la Inclusión Financiera, Tring! by Pegadaian llega a 2 millones de usuarios

Jacarta – Aplicaciones destacadas, trinchar! por Casa de empeñosAhora ha logrado alcanzar los 2 millones de usuarios registrados, desde su lanzamiento oficial el pasado mes de octubre.

Este éxito muestra el alto nivel de confianza, entusiasmo y necesidad de servicios del pueblo indonesio. que no es y finanzas rápidas, seguras y digitalmente integradas.

¡Intenta! diseñado como una solución servicio integral para integrar todos los productos y servicios de Pegadaian. A través de una puerta digital, clientes puede acceder a varios productos principales, como Ahorros Oro, Cuotas de Oro, Empeño, hasta los últimos servicios en el ecosistema Bullion (Gold Bank), así como varias otras funciones de pago y financiación.

La directora de marketing, ventas y desarrollo de productos de PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, expresó su agradecimiento y enfatizó que este logro era una validación de la estrategia. Primero lo digital compañía.

«Estamos muy agradecidos con los 2 millones de usuarios de Tring! que han elegido a Pegadaian como su socio financiero digital. Esta cifra de dos millones no es sólo una estadística de crecimiento, sino un reflejo de nuestro éxito en unir el activo de oro más antiguo del mundo con la tecnología más moderna», dijo Selfie.



Trazado por aplicación pegadiana.

Añadió: «Tring! ha respondido claramente a las necesidades de los clientes modernos que anhelan velocidad, seguridad y facilidad para realizar transacciones financieras al alcance de su mano. La existencia de Tring! también es crucial en la misión de Pegadaian como acelerador de la inclusión financiera, minimizando la necesidad de contacto cara a cara y reduciendo las colas en los puntos de venta físicos, para que las personas puedan iniciar Gold Savings con muy poco capital».

Como parte de Tenencia Ultra Micro (UMi) y bajo los auspicios de Danantara, Pegadaian garantiza seguridad y brinda tranquilidad a todos los usuarios de Tring. en medio del aumento de casos de fraude digital. Este compromiso fomenta la participación activa de la comunidad en el ecosistema Bulion, materializada a través de productos completos y garantizados.

«Pegadaian implementa un sistema 1:1 para servicios de transacciones de oro, donde cuando un cliente solicita una transacción de Cuotas de Oro o Ahorro de Oro, Pegadaian ha preparado un stock físico de oro en la cantidad de gramos que se va a realizar la transacción, que se almacena de forma segura en bóveda estándares internacionales», explicó Selfie.

Este logro de 2 millones de usuarios fortalece los pasos de Pegadaian para continuar innovando y enriqueciendo las características de Tring!, convirtiéndolo en una solución financiera que no solo es superior en el sector de las casas de empeño, sino que también se convierte en «El líder en el ecosistema del oro», que está listo para apoyar la alfabetización digital y el bienestar del pueblo indonesio. (LAN)