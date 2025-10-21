Impulsar la calidad de los recursos humanos en la industria naviera de Indonesia, esta es la estrategia de BKI

Jacarta – La Oficina de Clasificación de Indonesia (PT) (Persero) enfatizó que continúa fomentando la mejora de la calidad de los recursos humanos en el campo. marina. Uno de ellos fue llevado a cabo por la sucursal de Klas Pratama Belawan junto con PT Waruna Shipyard Indonesia.

El jefe de la sucursal Klas Pratama Belawan de la Oficina de Clasificación de Indonesia (Persero) del PT, Adi Kurniawan, dijo que la colaboración entre los dos se llevó a cabo mediante la celebración de un taller con el tema ‘Taller de Actividades de Clasificación, Encuesta de Materiales y Soldadura’.

«Esto es en el contexto de mejorar la calidad de los productos y la competencia de los recursos humanos en el sector marítimo», dijo Adi citado en su declaración en Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Ilustración de la industria marítima. Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

Para obtener información, el taller se llevará a cabo del 2 al 3 de octubre de 2025 y presentará material relacionado con los procedimientos adecuados de inspección de buques de acuerdo con los estándares de PT Bureau Klasifikasi Indonesia (Persero), con el objetivo de aumentar la precisión, la calidad y el cumplimiento de las normas de clasificación.

“Esta colaboración pretende ser una forma de compromiso conjunto para mejorar industria marítima nivel nacional altamente competitivo», agregó.

También estuvieron presentes en esta actividad SM Classification Management, Classification Business Operations Division, Sang Lanang Saddamullah, y el experto en materiales y soldadura, Classification Business Operations Division, PT Bureau Klasifikasi Indonesia (Persero), Edo Dody Handradi, quienes brindaron explicaciones técnicas detalladas sobre los estándares de materiales y los procedimientos de soldadura en la construcción de buques.