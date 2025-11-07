Impulsando servicios energéticos para la comunidad, PGN impulsa uso nacional de GNC

Jacarta – Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk también conocido como PGNconfirmando su compromiso de entregar servicio energía a públicofomentando el uso de Gas Natural Comprimido (GNC) para poder servir a la comunidad directamente.

El secretario corporativo de PGN, Fajriyah Usman, dijo que, como parte del ecosistema energético nacional, PGN está lista para desempeñar un papel activo en el desarrollo del GNC como una solución energética nacional que sea eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente.

«Tenemos una larga experiencia, una infraestructura confiable y capacidades técnicas para satisfacer las necesidades de gas natural de varios sectores de clientes en toda Indonesia», dijo Fajriyah en su declaración del viernes 7 de noviembre de 2025.

Los funcionarios de PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) canalizan gas natural GNC (gas natural comprimido) para la industria en la PRS (estación reductora de presión) Tambak Aji Semarang, Java Central.

A través de la filial de PGN, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), aseguró que se seguirán fomentando los servicios de GNC en varias regiones. PGN Gagas tiene un producto Gaslink, es decir, servicios de GNC para la industria, el comercio y el comercio minorista.

“Por su parte, Gasku es un servicio de GNC para el sector transporte terrestre a través de Estaciones de Servicio de Gas Combustible (SPBG)”, afirmó.

Actualmente, PGN Gagas opera 14 SPBG en 7 provincias, con una tasa de llenado promedio de alrededor de 2.200 vehículos por día. La distribución total de BBG para el sector transporte alcanzará los 1.63 BBTUD a septiembre de 2025.

Mientras tanto, para los clientes de Gaslink, en total hasta septiembre de 2025, PGN ha atendido a alrededor de 600 clientes con una distribución total de GNC que alcanzó los 10,85 BBTUD. Los clientes actuales de Gaslink son el sector industrial, hoteles, cafeterías, restaurantes (horeka).

La contribución de la planta de GNC de Muara Tawar se incrementará en un 30 por ciento Foto : VIVA.co.id/Muhamad Solihin

«El GNC también se utiliza en proyectos gubernamentales estratégicos para proporcionar energía a las cocinas de servicio de comidas nutritivas gratuitas (MBG) en Batam, Bogor y Boyolali», dijo Fajriyah.

En septiembre de 2025, PGN Gagas construirá una estación madre (MS) de GNC en Medan con una capacidad de 1 MMSCFD, que se está llevando a cabo para satisfacer las necesidades de gas de los sectores industrial, comercial y MIPYME en el norte de Sumatra con un potencial de utilización de hasta 4,48 BBTUD.

Fahriyah enfatizó que PGN continúa desarrollando infraestructura para distribuir GNC a clientes que aún no están conectados directamente a los ductos de gas natural.

En este contexto, el GNC es una solución, para que cada vez más personas puedan experimentar los beneficios de una energía eficiente, práctica y respetuosa con el medio ambiente.