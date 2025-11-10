Impulsando la industria del estaño y el cobre, BKPM dice que Toyota invertirá 1,6 billones de IDR

Jacarta – Viceministro Inversión y Subdirector/Downstream BKPM, Todotua Pasaribu asegurar, toyota Tsusho Corporation (TTC) está dispuesta a invertir 100 millones de dólares o alrededor de 1,6 billones de IDR para apoyar el downstream estaño Y cobre doméstico.

Toyota Tsusho es conocida por ser una empresa de inversión y comercio global de Japón, que forma parte del Grupo Toyota.

Todotua explicó que hasta ahora la empresa ha sido socio comercial de PT Timah Tbk para productos derivados del estaño a nivel mundial y planea construir una planta de producción de pasta de soldadura en Indonesia.

Viceministro de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Todotua Pasaribu

Sin embargo, dijo que este proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de discusión y se espera que pueda desarrollarse con PT Timah como socio local.

«Indonesia aporta alrededor del 18 por ciento del suministro mundial de estaño, lo que la convierte en uno de los principales actores de la cadena de suministro mundial. Con esta posición estratégica, Indonesia tiene un gran potencial para fortalecer la industria de componentes de productos electrónicos y automotrices», dijo Todotua en su declaración, el lunes 10 de noviembre de 2025.

A nivel mundial, más del 50 por ciento del consumo de estaño se utiliza para fabricar soldadura, especialmente pasta de soldadura, que es un componente importante en las industrias de componentes electrónicos, automoción y energía solar. Se estima que la demanda mundial de pasta de soldar crecerá de 5.170 toneladas en 2024 a 6.300 toneladas en 2029.

Además del estaño, Toyota Tsusho también está interesado en invertir en el downstreaming del cobre. El objetivo de esta inversión es asegurar la materia prima para cables en forma de varillas de cobre, que también tienen una demanda cada vez mayor junto con los avances mundiales en el sector automovilístico.

«El gobierno está dispuesto a brindar apoyo integral, desde la facilitación de licencias y la facilidad para hacer negocios hasta la etapa operativa», dijo.

El viernes de la semana pasada, Todotua celebró una reunión con funcionarios de TTC en Tokio, Japón, para discutir planes de inversión en el sector downstream de minerales de estaño y cobre, especialmente el desarrollo de la industria de pasta de soldadura y la industria de varillas de cobre como materia prima para cables.

En términos de inversión, Japón ocupa el cuarto lugar como mayor fuente de inversión extranjera directa (IED) en Indonesia, con un valor total de inversión que alcanzó los 18.890 millones de dólares estadounidenses en los últimos cinco años y un crecimiento promedio anual del 12,4 por ciento.