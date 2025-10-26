Impulsando la inclusión financiera de Indonesia, el banco BJB lleva a cabo la serie BIK 2025 en Bandung y Surabaya

Jacarta – banco bjb participar en una serie de actividades Mes de la Inclusión Financiera (bicicleta) 2025 en Bandung y Surabaya, en un esfuerzo por fomentar una mayor inclusión financiera en el país.

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) confirma que la situación de la sospechosa Lisa Mariana no obstaculizará la investigación del caso BJB



«La participación activa de Bank Bjb en esta agenda nacional confirma su papel como institución financiera, que hace una contribución real a la educación y el acceso financieros de las personas», dijo la secretaria corporativa de Bank Bjb, Herfinia, en su declaración del domingo 26 de octubre de 2025.

Como parte de una serie de actividades BIK 2025 en Java Occidental, el banco bjb junto con la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) La provincia de Java Occidental, el gobierno provincial de Java Occidental, la oficina de representación de Java Occidental del Banco Indonesia (BI) y los miembros del Foro de Comunicación de la Industria de Servicios Financieros de Java Occidental (FKIJK) trabajan juntos en la implementación exitosa del Mercado Financiero Popular de Java Occidental.

Lea también: Para estimular la inclusión financiera, Akulaku Finance presenta Akulaku PayLater en FinExpo 2025



Con el tema «Inclusión financiera para todos, gente próspera, Indonesia avanzada», esta actividad se llevó a cabo en la zona de Jalan RD. Ir. Sukarno (Asia Afrika) – Braga, ciudad de Bandung, del 24 al 25 de octubre de 2025.

Lea también: Jefe de OJK: La colocación de 200 billones de IDR a Himbara fortalece la posición de negociación bancaria



En el momento BIK 2025, Bank Bjb también recibió un premio de OJK como el PUJK más activo en la serie de actividades del Mes de la Inclusión Financiera de Java Occidental 2025, que fue recibido directamente por Nunung Suhartini como Director de Consumo y Venta Minorista de Bank Bjb.

El programa BIK 2025 tiene un papel estratégico como paso concreto para ampliar el acceso público a productos y servicios financieros formales. La inclusión financiera es una base importante para fomentar la distribución equitativa de la prosperidad y el crecimiento económico sostenible, apoyar la competitividad económica regional, aumentar la comprensión pública de los productos y servicios financieros y fomentar la apertura de nuevas cuentas.

En el mercado financiero popular de Java Occidental, el banco bjb está presente con un espíritu de inclusión que apoya a la comunidad. A través de stands de exhibición y la participación de socios de MIPYMES, bank bjb presenta productos, servicios e innovaciones digitales, que están diseñados para brindar fácil acceso y educación financiera al público.

Aparte de eso, esta actividad involucra a varios actores de la industria financiera. Esta colaboración intersectorial es una prueba clara de la sinergia en la expansión del alcance de la educación financiera hasta el nivel comunitario de base.

«El Mercado Financiero Popular no sólo se centra en la exhibición de productos, sino que también presenta diversas actividades educativas para el público en general y los actores empresariales», dijo Herfinia.