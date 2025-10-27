Impulsando el crecimiento económico, Purbaya llama a su estilo vaquero una extensión de las manos de Prabowo

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa cree que no hay nada de malo en un estilo de comunicación relajado o incluso impresionado.vaquero‘, que suele mostrar en público.

Lea también: La firme respuesta de Purbaya a las críticas de Hasan Nasbi sobre su estilo de comunicación



Incluso dijo que su estilo vaquero era una forma más refinada y una extensión del Presidente. Prabowo alentar crecimiento económico hasta finales de 2025.

«Así que no me atrevo a moverme solo. Soy sólo una extensión de la mano del Presidente, algo así. En una versión más refinada», dijo Purbaya en Bank Mega Tower, en el sur de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Lea también: Manteniendo la paz en el Día del Compromiso de la Juventud, TNI-Polri fortalecen la sinergia nacional





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Incluso dijo que el presidente Prabowo también lo sabía. Lo más importante es que el Presidente sólo le hizo hincapié en que el gasto presupuestario podría realizarse de forma eficaz y puntual hasta finales de este año.

Lea también: Erradicar las importaciones ilegales en el puerto de Purbaya: no iré al mercado



«Una vez le dije que me aseguraría de que sus compras fueran a tiempo. Él dijo, simplemente adelante, adelante. Porque necesitamos un (crecimiento) económico más rápido en el cuarto trimestre. Está empezando a notarse, cierto, y espero que el futuro sea aún mejor», dijo.

Purbaya piensa incluso que su estilo cowboy también puede traer de vuelta confianza pública a gobiernode modo que también tendrá un impacto positivo en la economía.

«Pero estamos implementando una política que puede ser un poco drástica para algunos grupos, un poco contundente, pero ha logrado cambiar el sentimiento público», dijo Purbaya.

Incluso reveló datos sobre la relación entre la economía y el nivel de confianza pública en el gobierno. Donde muestra que existe una correlación entre la mejora del poder adquisitivo, cuando la economía también está bien.

«Y hay una correlación. Cuando la economía iba mal, no les agradaba el gobierno. Por eso hubo muchas grandes manifestaciones. Pero cuando (el crecimiento económico) empezó a regresar, también les agradó el gobierno», dijo Purbaya.

«Parece que estoy al estilo vaquero, pero lo que estoy haciendo es restaurar la confianza de la gente en el gobierno», dijo.