Impulsado por DM está en silencio, Jerome Polin: ¡No me teme, oponente!

Yakarta, Viva – YouTuber e influyente Polos de jerónimo afirmó recibir agresivamente un mensaje directo (DM) de varias cuentas de redes sociales. Contenía, una solicitud de que dejó de hablar sobre las condiciones calientes que estaban golpeando a Indonesia.

Jerome había replanteado un contenido que destacó el incendio provocado de la parada de Transjakarta. En la carga se afirmó que los perpetradores no eran de manifestantes. La publicación aparentemente causó una fuerte reacción. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Uno de los DM recibidos por Jerome dice: «Es Jerome, no empeore la atmósfera. Usted como influencer no debe defender a nadie», escribió el mensaje, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Sin embargo, en lugar de tener miedo, Jerome confirmó que no dejaría de hablar.

«Comenzar mucho de DM me entró en una narrativa como esta. No solo desde 1 cuenta. Y tal vez esta es una estrategia para que me asuste de hablar. ¡No me asi como el oponente!» Estrictamente en Instagram.

Compromiso de defender a la gente

El hombre que se graduó de la Universidad de Waseda, Japón, confirmó que no estaba de lado con ningún grupo, sino que se encontraba con la gente.

«No quiero que nuestra lucha finalmente se atenúe y solo pase; olvidado. Como si no hubiera pasado nada», dijo.

«Defiendo a la gente, porque yo mismo soy la gente. Debemos luchar por nuestros derechos que han sido recuerdos. Tal vez no estábamos conscientes de esto, pero ahora es hora de que todos seamos conscientes y guardemos», continuó.

También destacó la importancia de la transparencia de la gestión fiscal.

«Hemos llevado a cabo nuestras obligaciones como las personas, a saber, pagar impuestos, y es nuestro derecho saber dónde y cómo se usa nuestro dinero. Por el bien de un mejor futuro indonesio», dijo.

Invitar a los influencers a hablar

A pesar de muchas advertencias, Jerome admitió que todavía tenía una gran energía para continuar hablando. Incluso pidió a otros influyentes no solo para que permanezcan en silencio.

«Para mis amigos, influyente y quien sea que seas, no tengas miedo de expresar la verdad», dijo Jerome.

«No tienes que votar tú mismo, puedes volver a publicar o compartir publicaciones existentes. El espíritu de lucha», agregó.

Una lista de reclamos de personas

Jerome con Salsa Erwina también publicó una lista de demandas llamada Representing the Voice of the People. El documento contiene 17 puntos a corto plazo y 8 puntos a largo plazo, completos con una fecha límite.

Algunos puntos urgentes incluyen: la formación de un equipo de investigación independiente para la muerte de Affan Kurniawan, que termina la participación del TNI en seguridad civil, así como la liberación de todos los manifestantes. Si bien las demandas a largo plazo incluyen la reforma del DPR, reformar los partidos políticos, fortalecer la función de supervisión ejecutiva, para la revisión del sistema fiscal para ser más justa.