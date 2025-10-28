Impuesto estratificado a la industria del estaño, el Viceministro de Inversiones lucha por una estrategia fiscal

VIVA – Viceministro de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Todotua Pasaribu dijo que actualmente su partido está trabajando en ello estrategia fiscalpara superar los problemas de implementación impuesto en capas industria estaño.

Reconoció que la imposición de impuestos estratificados a la industria del estaño, que se imponen desde la etapa minera hasta el mercado, ha hecho que los productos internos sean menos competitivos en el mercado.

«Nuestras minas están sujetas a impuestos, la entrada al nivel uno está sujeta a impuestos, la salida a la bolsa de valores está sujeta a impuestos. Desde la bolsa de valores hasta el comprador, la soldadura o la fábrica química de estaño, la compra está sujeta a impuestos, la venta de nuevo está sujeta a impuestos», dijo Todotua en Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

De hecho, Todotua dijo que las materias primas del estaño se encuentran en Indonesia, al igual que las instalaciones de procesamiento y fundición. Después de pasar por la bolsa de valores, los productos de estaño fueron adquiridos por fabricantes de soldadura en Malasia e Indonesia.

Sin embargo, la producción de soldadura de Malasia que se importa a Indonesia en realidad tiene un precio más barato que la producción nacional.

«¿Por qué no ser competitivos? Después de mitigar, hay una estrategia fiscal», dijo.

Viceministro de Inversiones y Downstreaming/BKPM, Todotua Pasaribu

Por ello, también aseguró que su partido seguirá buscando estrategias fiscales para solucionar este problema, con el fin de impulsar la competitividad de los productos de estaño en el ámbito interno. «Y esto es lo que estamos pidiendo», afirmó Todotua.

Añadió que actualmente su partido también está tomando medidas activas y progresistas, colaborando con el Ministerio de Finanzas, para buscar estrategias que hagan más competitiva la producción nacional de bienes.

«Estamos hablando con el Ministerio de Hacienda sobre varias cosas estratégicas que estamos pidiendo sobre cómo podemos mitigar este esfuerzo para ser competitivos», dijo Todotua.

«Es decir, empezando por aspectos de licencias, regulaciones, estrategia fiscal y también el ecosistema de suministro. Costos laborales, costos de energía, cadenas de suministro estratégicas», dijo.