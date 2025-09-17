¡Imprudente! Gejayan administrante pide a una huelga de hambre en prisión, respaldada por otros 16 prisioneros

Yakarta, Viva – La acción de la resistencia desde las rejas detrás de la llamada de Instagram Gejayan llamó, Syahdan Husein. Eligió huelga Desde el 11 de septiembre de 2025 en el interior Hogar Polda Metro Jaya.

Este paso imprudente se conoce como una forma de protesta contra el arresto de activistas después de la manifestación a fines de agosto. Esto fue revelado por el hermano de Sizahdan, Sizigia Pikhansa, después de visitarlo junto con varios activistas en el Centro de Detención de la Policía de Metro Jaya, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Esta es una forma de su protesta por los arrestos de todos los activistas. Dijo que atacaría hasta que todos los prisioneros políticos fueran liberados», dijo Sizigia.

No solo Syahdan, según él, había otros 16 prisioneros que participaron en llevar a cabo acciones similares como una forma de apoyo. Incluso hicieron una carta abierta al DPR y al presidente Prabowo Subianto.

Sizigia enfatizó que su hermano menor no era digno de ser llamado provocador antidisturbios manifestación 25 y 28 de agosto. Según él, las condiciones sociales actuales son suficientes para enojar a las personas sin la necesidad de incitar.

«Mi hermana no es una provocadora. Porque, de hecho, con la situación actual y la condición de Indonesia, ¿quién necesita provocadores para estar enojados? Todos también pueden sentir su ira. Entonces, solo transmiten nuestras voces», dijo.

Anteriormente informó, la policía reveló después del examen como sospechoso, Director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue detenido oficialmente.

«Es cierto que se ha llevado a cabo la detención», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 4 de septiembre de 2025.

No solo Delpedro, otros cinco sospechosos sospechosos de incitación de acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025 también fue detenido. Los cinco son el personal de Lokataru, Mujaffar Salim, entonces Syahdan Husein, que es un administrador de Instagram @Llamadas gejayanas.

Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del estudiante demandante, profesor R (Molotov Courier y Courier), así como Figha, una mujer que incita a través de Tiktok.