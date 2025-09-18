Imprimir exitosa un nuevo récord, JCI se enfatizará después de las tasas de interés de Bi Prune

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se prevé que la combinación (CSPI) se mueva más alta en la negociación el jueves 18 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 0.85 por ciento a 8,025 como la posición más alta.

En la Junta de la Junta de Gobernadores (RDG) el miércoles 17 de septiembre de 2025, el Banco Indonesia redujo inesperadamente las tasas de interés (Tasa bi) que asciende a 25 puntos básicos (BP) al 4.75 por ciento para ser el más bajo desde octubre de 2022. Acumulativamente, BI ha reducido la tasa de interés de referencia de 125 BPS este año.

El analista senior de mercado Mirrae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, también destacó la acción de BI para comprar valores estatales (SBN) en el mercado secundario por valor de RP217.1 billones desde principios de año hasta el 16 de septiembre de 2025 para la expansión de la liquidez. Por otro lado, el banco central también vertió incentivos de liquidez macroprudencial de jumbo para fortalecer el impulso del crecimiento del crédito que alcanza Rp384 billones hasta la primera semana de septiembre de 2025.

«Técnicamente, el JCI experimentó una tendencia alcista y logró alcanzar registro El más alto de la historia en el nivel 8025, respaldado por Stochastics K_D y RSI, que mostraron una señal positiva «, dijo Nafan en su declaración escrita, citada el jueves 18 de septiembre de 2025.

En línea con eso, los analistas de Phintraco Sekuritas también predicen que el índice doméstico será elegante después de volar a la posición alta. Esto es compatible con los indicadores modernos MACD que muestra la formación de pendiente positiva seguida de la aparición de la cruz dorada.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de continuar fortaleciendo y probando el nivel de 8,150», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su investigación.

Además, el analista de Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova, estima una serie de emisores de acciones potenciales cómo. Las recomendaciones de acciones que deben examinar los inversores incluyen:

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 4,430

Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 7,400-7,550

Precio objetivo: 7,850

PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 6,900-7,150

Precio objetivo: 8,400

PT Innosat TBK (Isat)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.600-1,720

Precio objetivo: 1,970

PT Kalbe Farma TBK (KLBF)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.080-1,110

Precio objetivo: 1,275