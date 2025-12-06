¡Impresionante! Lionel Messi lleva al Inter Miami a ganar la Copa MLS 2025 y gana el premio al Mejor Jugador

floridaviva – InterMiami cerrando la temporada 2025 con una nota histórica tras ganar Copa MLS 2025, tras una convincente victoria por 3-1 sobre el Vancouver Whitecaps FC en la final que tuvo lugar en el Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida, la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025. Este éxito también confirma su dominio. Lionel Messi quien emergió como un diferenciador y luego fue nombrado oficialmente MVP, también conocido como el mejor jugador Copa MLS 2025.

Lea también: Lista completa de trofeos ganados por Lionel Messi después de que el Inter Miami ganara la Conferencia Este



Desde que sonó el primer pitido, el Inter Miami se mostró agresivo al confiar en la creatividad de Messi en la línea de ataque. El primer gol se generó a través de una situación que comenzó con un pase de Messi y su compañero, obligando a la defensa de Vancouver a marcar en propia meta. Esta ventaja ha aumentado la confianza de la plantilla de Javier Mascherano.

Lea también: Los elogios de Lionel Messi a Pep Guardiola



Al entrar en la segunda parte, Messi volvió a demostrar su clase. En el minuto 71, el astro argentino le dio un pase certero a Rodrigo De Paul, quien aprovechó la oportunidad con tranquilidad, poniendo a Miami adelante 2-1. En el tiempo de descuento, Messi volvió a ser el artífice del gol al dar una asistencia a Tadeo Allende que aseguró la victoria por 3-1 y aseguró el primer título de la Copa MLS del Inter Miami.

La actuación de Messi a lo largo de la postemporada ha sido realmente extraordinaria. Cerró los playoffs con récord de 6 goles y 9 asistencias, lo que lo convierte en el jugador con mejor aporte de goles en una sola postemporada en la historia de la MLS. No es de extrañar que al final del partido Messi fuera nombrado MVP de la Copa MLS 2025.

Lea también: Barcelona cierra la puerta a Lionel Messi, el club quiere centrarse en la generación joven



Este título también tiene un significado especial para Messi. La victoria del Inter Miami aumentó la colección de trofeos de la superestrella a 47 títulos a lo largo de su carrera, convirtiéndolo en uno de los jugadores con más trofeos del fútbol mundial. Desde su llegada en 2023, Messi ha ayudado al Inter Miami a ganar varios trofeos, pero la Copa MLS es el logro nacional más prestigioso al que aspira el club.

La celebración de la victoria esta vez resultó aún más emotiva porque coincidió con el momento de despedida de dos amigos y leyendas del fútbol de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, que jugaban su último partido antes de retirarse. Este título es el final perfecto para el largo recorrido del ex trío del Barcelona que vuelve a brillar con el Inter Miami.