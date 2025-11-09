¡Impresionante! Borneo FC registra 10 victorias consecutivas tras derrotar a Semen Padang

Padang, VIVA – Borneo FC Samarinda volvió a mostrar su dominio en Superliga 2025/26. El equipo apodado Pesut Etam logró su décima victoria consecutiva tras conquistar Semen Padang FC con un marcador de 2-0 en el partido que tuvo lugar en el estadio Haji Agus Salim, el domingo 9 de noviembre de 2025 por la noche.

Jugar en casa del rival no le da miedo al Borneo FC. Los hombres de Pieter Huistra se mostraron disciplinados y eficaces, controlando el partido desde el principio. Los dos goles de la victoria del Borneo los marcó Mariano Peralta, en el minuto 6 y 62 respectivamente.

Esta victoria confirma el estatus del Borneo FC como el equipo más consistente en la competición de la Superliga esta temporada. Con estos resultados, ahora son aún más fuertes en lo más alto de la clasificación y son el único equipo que no ha perdido en los últimos diez partidos.

Borneo FC imparable

A través de la cuenta oficial del club, @borneofc.id, la dirección destacó el extraordinario espíritu del equipo esta temporada con un breve pero significativo mensaje:

«¿W x10???? #BorneoFC #Manyala #WeAreSamarindans».

Mientras tanto, la cuenta nacional de fútbol @pengamatsepakbola escribió:

«Borneo FC Samarinda logró vencer a Semen Padang con un marcador de 2-0. A pesar de que jugaban en casa de su oponente, Borneo pareció presionar más y se lo puso difícil a Semen Padang. La décima victoria del Borneo FC lo colocó firmemente en la cima de la clasificación».

Los seguidores en la columna de comentarios también elogiaron el desempeño de Pesut Etam. Muchos son optimistas de que el Borneo FC terminará esta temporada como campeón de la Superliga de 2025.

Peralta se convierte en una máquina de goles

El delantero argentino Mariano Peralta vuelve a ser el centro de atención tras marcar un doblete ante Kabau Sirah.

Peralta ahora se está volviendo más agudo y se ha convertido en el foco principal en la primera línea de Borneo.

Los fanáticos incluso lo apodaron el «Héroe de Samarinda» porque siempre marcó la diferencia en cada partido.

Robusto en la cima, cerca del título de campeón

Con la victoria sobre Semen Padang, el Borneo FC se aleja más de sus más cercanos rivales en la clasificación.

La estabilidad del juego, la agudeza de la línea delantera y una defensa sólida son las claves para que este equipo de Kalimantan Oriental mantenga su tendencia positiva.

Si pueden mantener este desempeño, el Borneo FC tiene grandes posibilidades de convertirse en campeón de la Superliga en 2025, un logro histórico para el club y sus leales seguidores.