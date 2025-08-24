VIVA – Entrenador AC Milán, Massimiliano AllegriIncapaz de encubrir su admiración por la apariencia Emil Daring. Kiper Equipo nacional indonesio Parecía extraordinario y era la clave de la victoria Cremonés sobre el Rossoneri en el partido inaugural de la Serie A 2025/2026.

Leer también: No solo Emil Audero, esta es la estrella principal de Cremonse cuando se le surgen AC Milan



Compite en el estadio de San Siro, el domingo 24 de agosto de 2025 de la madera de la mañana, Milán en realidad parecía dominante. Con una gran compra en el mercado de transferencias, el Rossoneri apareció presionando desde el principio y continuó asaltando la defensa de los visitantes. Sin embargo, la negligencia en la línea de fondo y la brillante actuación de Audero les hicieron tolerar para aceptar la derrota.



Portero del equipo nacional indonesio Emil Audero Foto : Instagram @timnasindonesia

Leer también: Reconocimiento del entrenador Cremonese sobre la aparición de Emil Audero al destruir AC Milan



Milán lesionado en la jaula misma

El partido ha estado funcionando durante 28 minutos, el portero Mike Maignan ha temblado. Federico Baschirotto logró aprovechar el cebo maduro de Alessio Zerbin y trajo a Cremonese 1-0 por delante.

Leer también: Emil Audero abre voz después de ayudar a Crémones a lanzar AC Milan



Milán había igualado hacia el final de la primera mitad a través del encabezado de Strahinja Pavlovic. La esperanza de los partidarios anfitriones regresó, pero solo duró un momento. En el medio de la segunda mitad, Federico Bonazzoli nuevamente aprovechó la brecha de defensa de Milán y anotó el segundo gol para Cremonese.

El puntaje 2-1 duró hasta largo silbato. Estos resultados hicieron que Milán repitiera el mal récord la temporada pasada, no ganó en el partido inaugural de la Serie A.

Allegri: muchas oportunidades, asentamiento mínimo

Después del partido, Allegri admitió que su equipo realmente jugó bastante bien. Según él, Milán pudo crear muchas oportunidades, pero estaba menos tranquilo en el asentamiento final.

«Si nos fijamos en el juego, en realidad tenemos muchos tiros a la meta. La diferencia es cómo atacar y defender. No tenemos cuidado», dijo Allegri de Dazn.

El entrenador experimentado también enfatizó que todavía había tiempo para mejorar el rendimiento del equipo. «Esto es solo el comienzo de la temporada, por lo que tenemos que evaluar de inmediato para no repetir los mismos errores», agregó.

Emil Audero, Cremonese Penyelamat

Detrás del fracaso de Milán, estaba la figura de Emil Audero que apareció como un héroe de Cremonese. El portero de 27 años frustró con éxito seis oportunidades de oro de Rossoneri, incluido el encabezado peligroso de Santiago Giménez en la segunda mitad.

Después de eso, Allegri inmediatamente elogió a Emil Audero. «Casi regresamos a Excel, incluso tuvimos una oportunidad a través de Giménez. Honey, su portero se desempeñó muy bien», dijo Allegri.

La apariencia de Audero es cada vez más especial porque este es su debut oficial con Cremonse después de ser traído el verano pasado. Con reflejos rápidos y coraje al anticipar bolas muertas, logró frustrar a los jugadores de Milán que parecen dominantes pero contundentes frente a la portería.

Impacto en la clasificación de la Serie A

Esta victoria hizo que Cremonese disparó inmediatamente al segundo lugar en la clasificación de la Serie A con tres puntos. Por el contrario, Milán se dispersó en el 18º lugar sin puntos, un resultado decepcionante dado su condición de candidatos campeones.

Para Emil Audero, esta gloriosa actuación es sin duda un capital valioso para demostrar su calidad en la casta más alta de Italia. No solo dio tres puntos para el equipo promocional, sino que también recibió una amplia atención porque fue capaz de reducir los ataques de Milán fortalecidos por los nuevos jugadores estrella.