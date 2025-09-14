Importar un combustible de una puerta a través de Pertamina

Yakarta, Viva – El Ministerio de Energía y Recursos Minerales determinará Importar bbm una puerta A través de PT Pertamina (Persero), para superar el problema del vacío de combustible que ocurrió en un número Estación de servicio privada En los últimos tiempos.

Viceministro de Energía y Recursos Minerales, Yuliot Tanjung dijo, en este momento, su partido todavía estaba esperando datos de fiestas de la estación de servicio privada, para garantizar que las importaciones que se llevarían a cabo realmente pudieran satisfacer sus necesidades.

Dijo que los datos temporales obtenidos de los resultados de consolidación hace algún tiempo mostraron que la cantidad total de importaciones de combustible necesarias alcanzaron 1.4 millones de kilolitros (KL).

«Entonces, para las necesidades, los datos temporales son 1.4 millones de kilolitros. De esto (conocido) cuántas porciones de Pertamina, cuántas porciones de entidades comerciales, estos son los datos que pedimos detalles», dijo Yuliot, citado el domingo 14 de septiembre de 2025.

Esperaba que los datos realmente pudieran especificar cuánto las necesidades de las estaciones de servicio privadas que se satisfarían de la importación de BBM, que luego se haría una puerta a través de Pertamina.

«Por lo tanto, el proceso de importación se llevará a cabo una puerta más tarde. Por lo tanto, no permita que lo que se ha dado no sea suficiente, o hay problemas en su implementación», dijo.

Yuliot agregó, la importación planificada de combustible de los Estados Unidos (EE. UU.) Fue parte del acuerdo comercial acordado anterior entre Indonesia y los Estados Unidos.

«Esto es cuántas empresas estadounidenses son, es solo cómo es nuestro acuerdo. La compañía estadounidense la que realiza adquisiciones, por ejemplo, ExxonMobil, Chevron, es una compañía estadounidense», dijo Yuliot.

«Entonces, desde donde quieran adquisiciones, depende de eso. Pero esto se registra como nuestra balanza comercial con Estados Unidos», dijo.