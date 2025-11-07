Importaciones de ropa usada se dispararon de 7 toneladas a 3.600 toneladas

Jacarta – Ministro de MIPYMES, mamá Abdurrahmán expresar, números importar camisa ex Los que ingresan a Indonesia han aumentado drásticamente de 7 toneladas en 2021 a 3.600 toneladas en 2024.

«Los datos de 2021, las importaciones de bienes de segunda mano y ropa usada son sólo 7 toneladas por año. En 2022 aumentará en 12 toneladas, en 2023 será de 12 toneladas y en 2024 será de 3.600 toneladas», dijo Maman en Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Ministra de las MIPYMES, Maman Abdurahman

En agosto de 2025, Maman registró importaciones de alrededor de 1.800 toneladas de ropa usada. El aumento de las importaciones de ropa usada, afirmó Maman, está perturbando el mercado interno de Indonesia.

Maman cree que detener la importación de ropa usada debe realizarse de manera firme y estructurada desde arriba hacia abajo. En cuanto al upstream, dijo que la acción debe comenzar por detener las importaciones de ropa usada en la aduana.

«El canal ascendente debe cerrarse primero. No importa lo buenos que seamos en brindar asistencia a las mipymes y demás, si el canal ascendente todavía está abierto, no será posible (detenerlo)», dijo Maman.

En el lado downstream, el gobierno brinda asistencia a las MIPYMES para encontrar bienes de reemplazo, de modo que las MIPYMES ya no vendan sus productos. ahorrando o ropa usada.

Esta asistencia está en consonancia con las órdenes del presidente Prabowo Subianto de pedir a Maman que proteja a los empresarios de las MIPYME, incluidos los empresarios ahorradores, para que no pierdan sus empleos cuando se endurezca el ahorro.

«Reunimos a las asociaciones, a nuestros productores locales, los llamamos a todos, los animamos a sustituir los productos de segunda mano», afirma Mamán.

De esta manera, el gobierno no sólo cierra el upstream, sino que también ofrece alternativas al downstream. Maman cree que este paso es mutuamente beneficioso para todas las partes.

«No sólo estamos cerrando el área upstream, también estamos buscando soluciones para que puedan seguir comercializando», afirmó.