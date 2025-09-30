Importación de Presupuesto estatal de combustible Duspani, Purbaya llamado Pertamina Lazy para construir una nueva refinería de petróleo

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, admitió que lamentaba la falta de desarrollo fábrica de petróleo Solo en el país, por lo que Indonesia debe depender de Importar bbm. Esto se transmitió en la reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, discutiendo la realización de la compensación y Subvención En el APBN 2025.

Afirmó, con las muchas importaciones de combustible, una de las cuales vino de Singapur, había hecho que los subsidios que tenían que ser emitidos por el gobierno aún mayores cada año.

«BBM como diesel, diesel, importamos una gran cantidad de decenas de miles de millones de dólares al año», dijo Purbaya en el Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, nuestra edición APBN septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«¿Cuántos años hemos experimentado esto? Han pasado décadas, ¿verdad? Hemos estado construyendo una nueva refinería o no? Nunca», dijo.

Por lo tanto, también solicitó a la asistencia de la Comisión de la Cámara de Representantes XI que transmitiera a y entre los que alienten Pertamina Para construir una nueva refinería de petróleo en el país. Entonces, con eso se espera que Indonesia pueda reducir la dependencia de las importaciones de combustible.

«Entonces, más tarde, si las damas y los caballeros (Comisión XI del DPR) se reúnen y entre nuevamente, pídale a Pertamina que construya una nueva refinería», dijo Purbaya.

Purbaya tasa, de hecho, Indonesia no puede construir nuevas refinerías de petróleo. Pero porque según él todo este tiempo pertamina perezoso-Malasan.

Incluso cuando todavía estaba de servicio en el Ministerio de Coordinación Marítima, Purbaya afirmó recordar que en 2018 Pertamina había prometido construir siete nuevas refinerías en cinco años. Pero, de hecho, hasta ahora no se ha realizado uno.

«Cuando estaba en (Kemenko) marítimo en 2018, los había subrayado (Pertamina) para construir una refinería. Prometieron construir siete nuevas refinerías en cinco años. Hasta ahora no hay una sola (realizada)», dijo Purbaya.

«Entonces, por favor, también los controles. Desde el control, desde los Padres también controlan, porque perdemos mucho. Entonces la refinería no podemos hacer el proyecto, solo Pertamina es perezosa», dijo.