¿Impondrá Trump aranceles del 500 por ciento a India y China por comprar petróleo ruso?







El senador estadounidense Lindsey Graham dijo el miércoles (hora local) que Presidente Donald Trump ha dado luz verde a un proyecto de ley bipartidista de sanciones a Rusia que daría a la Casa Blanca influencia contra países como India, China y Brasil para impedirles comprar petróleo ruso y castigar a las naciones que «alimentan la maquinaria de guerra de Putin».

En una publicación en X, Graham dijo que la medida se produce en medio de negociaciones de paz en curso sobre Ucrania e indicó que la legislación podría ser sometida a votación bipartidista tan pronto como la próxima semana.

Después de una reunión muy productiva hoy con el presidente Trump sobre una variedad de temas, dio luz verde al proyecto de ley bipartidista de sanciones a Rusia en el que he estado trabajando durante meses con el senador Blumenthal y muchos otros. Esto será oportuno, ya que Ucrania está haciendo concesiones por la paz… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 7 de enero de 2026

“Después de una reunión muy productiva hoy con el presidente Trump sobre una variedad de temas, dio luz verde al acuerdo bipartidista. Rusia proyecto de ley de sanciones en el que he estado trabajando durante meses con el senador Blumenthal y muchos otros. Esto será oportuno, ya que Ucrania está haciendo concesiones para la paz y Putin es todo charla y continúa matando a inocentes”, dijo Graham.

«Este proyecto de ley permitirá al presidente Trump castigar a aquellos países que compran petróleo ruso barato, alimentando la maquinaria de guerra de Putin. Este proyecto de ley le daría al presidente Trump una tremenda influencia contra países como China, India y Brasil para incentivarlos a dejar de comprar el petróleo ruso barato que proporciona financiamiento para el baño de sangre de Putin contra Ucrania. Espero con interés una fuerte votación bipartidista, con suerte tan pronto como la próxima semana», añadió.

Según el sitio web oficial del Congreso de los Estados Unidos, la legislación propuesta, titulada Sancionar de Rusia de 2025, busca imponer múltiples medidas punitivas, incluidas sanciones a individuos y entidades y un aumento en la tasa de aranceles sobre todos los bienes y servicios importados de Rusia a los Estados Unidos (EE.UU.) hasta al menos el 500 por ciento de su valor, informó la agencia de noticias ANI.

El miércoles, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió con miembros de la delegación estadounidense, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, durante la cual ambas partes discutieron un enfoque diplomático para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Anteriormente, el presidente Trump había afirmado que Primer Ministro Narendra Modi estaba descontento por los altos aranceles impuestos a la India por comprar petróleo ruso.

Trump destaca la tensión por las compras de petróleo ruso de la India y dice que las relaciones con Modi siguen siendo buenas

Hablando en el retiro de miembros del Gran Antiguo Partido (GOP) de la Cámara de Representantes, Trump dijo que si bien las relaciones siguen siendo cordiales, la cuestión arancelaria ha creado cierta tensión.

«Tengo una muy buena relación con el primer ministro Modi, pero él no está contento conmigo porque India está pagando aranceles altos. Pero ahora los han reducido muy sustancialmente, comprando petróleo a Rusia», dijo Trump.

Los aranceles, que suman un total del 50 por ciento, se impusieron debido a las importantes compras de petróleo ruso por parte de la India, que Estados Unidos considera que respalda la economía rusa en medio de la crisis. Ucrania conflicto.

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que advirtiera que Washington podría aumentar aún más los aranceles sobre los productos indios si Nueva Delhi no aborda las preocupaciones de Estados Unidos sobre las importaciones de petróleo ruso, informó ANI.

«Querían hacerme feliz, básicamente. Modi es un muy buen hombre; es un buen tipo. Sabía que yo no era feliz y era importante hacerme feliz», dijo Trump.

India rechazó anteriormente la afirmación de Trump de que el primer ministro Modi le había asegurado que Nueva Delhi dejaría de comprar petróleo ruso, aclarando que no se había producido tal conversación o garantía.

