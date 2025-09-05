Implosión del mercado estadounidense, drama ligero

El Unifrance Rendez-Vous TV Market en Le Havre llegó a su fin el jueves con una celebración de animación, a saber, la última temporada y el 55 aniversario de la querida serie clásica «Barbapapa: One Big Happy Family».

Si bien la animación ha sido tradicionalmente una de las mayores exportaciones de Francia, las ventas internacionales continúan disminuyendo para los espectáculos locales de toon, uno de los síntomas quizás de un mercado global que cambia rápidamente cuyas reverberaciones se sienten en Normandía.

Como explicó el presidente de Uniferrance, Gilles Pélisson Variedad Antes del evento de este año, «la producción y distribución independientes enfrentan una presión creciente a medida que compiten con los streamers y los grupos de medios consolidados». Además, «las emisoras enfrentan desafíos y plataformas crecientes deben adaptarse. Estamos presenciando una desaceleración general en la asistencia al mercado, impulsada por el contexto geopolítico incierto actual».

Hablando en el Rendez-Vous, Gaëtan Bruel, presidente del Centro de Cine Nacional Francés CNC, agregó: «Sabemos que estamos navegando a través de un período desafiante. La contracción del mercado internacional, los patrones de consumo cambiantes, la transformación de los modelos económicos y el despliegue de las nuevas herramientas de inteligencia artificiales, todo esto está reshapiendo profundamente la industria».

Sin embargo, ofreció una evaluación optimista de las producciones locales: «Las series de televisión francesas continúan cautivando al público en todo el mundo, desde la adaptación de los ojos del manga de culto ‘los ojos del gato’ que ganaron el premio de exportación de televisión Uniferrance el año pasado, hasta el drama político ‘The Trigger’, sin mencionar los IPS con gran éxito registrado por la serie de crímenes de luz como ‘Astrid & Raphaëlle’, un gran asunto de hoy en gran asalto en el gran asunto».

Bruel enfatizó que los programas documentales también impulsan las ventas internacionales y, «a pesar de la crisis internacional que afecta a la industria de la animación, Francia continúa brillando con fuertes IP como ‘Mystery Lane’, ‘Molang’ o ‘Milaculous: Tales of Ladybug & Cat Noir'».

Las principales conclusiones de este año en Rendez-Vous:

Drama Up, Animation, US Tumble dice Informe de exportación

Datos y cifras duras en 2024 Exportación de televisión francesa anunciada el martes 6 de septiembre por el CNC y la Unferencia confirmó las tendencias del mercado. En el lado soleado, las exportaciones generales a € 209.6 millones ($ 244.2 millones) aumentaron un 3% desde 2023, marcando el segundo nivel más alto en 30 años alimentados por coproducciones (un 58% más año con $ 135.3 millones), especialmente con Europa. El drama confirmó su estado de best-seller (35.9% de las ventas).

En la animación a la baja, aunque pesaba como la segunda categoría de exportación más grande, cayó durante el quinto año consecutivo, golpeado principalmente por una fuerte caída en las compras de EE. UU., Los recortes de los pubcasters tanto en programas juveniles como en el personal especializado en niños y jóvenes, y los streamers se alejan del medio en favor del entretenimiento y deportes.

En todos los tipos de programas, el informe destacó la necesidad de una IP sólida para impulsar las ventas en un entorno con reestructura de riesgos. En cuanto a Europa occidental regional, aún dominó (43.2% de los ingresos), pero las ventas a América del Norte cayeron a su nivel más bajo en el 7.9% de los ingresos totales de exportaciones.

Apuestas de ficción seguras: emociones y picaduras de luz

El crimen francés, a través de varios tonos de noir, dirigió la oferta de drama, que atiende a los compradores internacionales que acudieron antes para «Hip» de Studio TF1, Mediawan‘S «Tom & Lola» o Distribución de TV de Francia«Astrid it it Raphalls».

Among new crime shows, France TV’s Corsican thriller “Vendetta” had a splashy gala launch on Tuesday, attended by the main cast and crew led by creator Ange Basterga and co-stars Thierry Neuvic and Vahina Giocante, while Mediawan Rights bowed Louis Aubert and Matthieu Bernard’s eco-thriller “After Us” in the same Cinéma Pathé Docks Vaubán. Federation International tenía una lista completa de nuevos títulos de crimen que iban desde «Skin Deep», ambientados en el mundo de la cirugía plástica, hasta los procedimientos «vigilantes», «un caso para parientes», «Patrulla de River» y el éxito de «trópicos mortales» más ligeros de la temporada múltiple, de regreso para una séptima carrera.

La alineación de la Federación no era solo el crimen y el drama oscuro, ya estaba promocionando su primera comedia navideña, «My Hubert’s Christmas». Wild Bunch TV, que tuvo un lanzamiento de la alfombra roja de su rantilía video de video «Escort Boys» Season 2, también estaba de buen humor con su nueva oferta, «Single Bells». «Es ligero, divertido y tiene un gran potencial de adaptación», dijo Diana Bartha, la jefa de adquisiciones y ventas internacionales del banner.

«Hay un apetito por el crimen sólido y las series de alta gama, al mismo tiempo, los audaces dramas en idioma extranjero continúan viajando bien cuando se destacan en un mercado sobresaturado», señaló Julie Mateille sobre el contenido premium, que equilibra el drama en inglés con tarifa en el lenguaje extranjero bien elaborado.

Showcase estratégico de pre-Mipcom

Desarrollando poco más de un mes antes de MIPCOM, Rendez-Vous de Uniferrance demostró una vez más su importancia para los vendedores y productores franceses como un mercado único totalmente dedicado a las obras audiovisuales francesas.

El codirector de distribución de Federation International, Guillaume Pommier, subrayó el valor estratégico de Le Havre: “Le Havre es un momento privilegiado para conectarse con nuestros socios en un entorno más informal, compartir comidas, asistir a eventos juntos, que crea un tipo diferente de vínculo, y como el mercado se coloca estratégicamente antes de Mipcom, nos permite presentar nuestra alineación, obtener primeros comentarios sobre ciertos titles, y un buen vínculo.

«Además, este año, aprovechamos la oportunidad para hacer un evento de proyección para ‘Nature: The Call for Reconciliation’, el último documental del evento del cineasta y activista ambiental Yann Arthus-Bertand».

Safaa Benazzouz, vicepresidente ejecutivo, distribución en Xilam Animation, agregó: «Se ha convertido en una tradición en Xilam asistir a Unfrance Rendez-Vous como una excelente manera de comenzar nuestra temporada de mercado, y el evento nos ofrece una oportunidad ideal para reunirnos con socios nuevos y existentes».

Europa ansiosa por armonizar la medición de la audiencia

Discutiendo la necesidad y el progreso de establecer una mayor estandarización en las mediciones de la audiencia, Yannick Carriou, jefe de la compañía de investigación Médiamétrie, enfatizó el efecto fundamental del surgimiento de los servicios con apoyo de AD (AVOD) entre las principales streamers que los ha obligado a ser más cooperativos en la medición de la audiencia: “Las agencias publicitarias y las marcas han aliviado las discusiones literalmente aliviadas [with streamers]. Le dijeron a los gustos de Netflix, Paramount, HBO Max-Disney: si está usando contenido respaldado por anuncios, ve a ver Mediamétrie, porque creemos en la fiabilidad y la transparencia de sus cifras «.

Carriou enfatizó: «Los serpentinas deben ser responsables ante las marcas, y esto les ha atraído a cambiar su actitud hacia la medición de la audiencia».

Con respecto al mercado de medición de la audiencia de EE. UU. Y el jugador principal Nielsen, Carriou subrayó que Nielsen no estaba autorregulado, pero era propiedad de un fondo de inversión, a diferencia de Mediamétrie, un grupo de interés económico o un grupo de interés económico compuesto por actores públicos y privados.

«El mercado estadounidense, dominado por los streamers, es bastante intrincado y turbio», señaló Carriou.

Al comentar sobre la implementación de la Ley de Libertad de Medios Europea de la UE (EMFA), señaló que se pretendía «fortalecer la libertad de expresión y el pluralismo de los medios, tratando de imponer a través de un marco legal, la superioridad del modelo de autorregulación versus streamers de la propiedad de datos y el análisis de datos sin la intervención externa.

Consolidación de streamer Competición de mercados

Discutiendo el impacto de la creciente concentración en el mercado, Julia Schulte, ventas internacionales de SVP en la distribución de TV de Francia, dijo: «Creo que ahora estamos sintiendo las consecuencias de lo que realmente significa tener tales consolidación mundial de las grandes streamers. A largo plazo, todo se trata de obtener lo mejor de todos los mercados completos, pero invertir menos.

El productor Iris Bucher, CEO de Quad Drama, fabricante del exitoso thriller «Surface», dijo que la producción «se ha vuelto más difícil hoy en día que, por ejemplo, hace cinco años», cuando las plataformas estadounidenses estaban persiguiendo activamente suscriptores. «El dinero se ha vuelto más difícil de conseguir. La gente probablemente esté más interesado en el ahorro y ansioso por el futuro», dijo, señalando las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Trump para imponer aranceles a las películas y series de televisión europeas. «Por el momento, no tenemos ese problema, pero tal vez algún día lo haremos. Por lo tanto, sería aún más difícil vender espectáculos franceses en todo el mundo».

Las ofertas

El Plan B Entertainment, con sede en LA de Brad Pitt, parte de Mediawan, está abriendo una oficina en Londres encabezada por el productor Ed MacDonald («Reno de bebé»), demostrando una vez más la potencia de Francia como una plataforma financiera y creativa líder para trabajos audiovisuales, a pesar de la construcción de mercado ya pesado entre los principales jugadores indie.

Veces Cerró la «plaga» de Albert Camus-Adaptation con TV5 Monde, Walter presenta para los EE. UU. (PBS Masterpiece Prime Video) y RTP para Portugal, lo que se suma a múltiples puntos firmados anteriormente con los gustos de AMC Networks International Southern Europe. El programa, dirigido por «¡Llama a mi agente!» Helmer Antoine Garceau se estrenó en Francia Télévisions a fuertes clasificaciones. El drama de comedia francés «Extra», que se proyectó en la competencia en la serie Mania 2024 antes de su estreno local en OCS, fue golpeado por RTP y el pubcaster suizo RTS. En un acuerdo separado, el lujoso drama del período «Winter Palace», la primera coproducción entre Netflix, RTS y Oble, también fue a Walter Presents en los Estados Unidos, RTP en Portugal y SBS en Australia.

Federation International vendió el documental del evento Yann Arthus-Bertrand «Nature-The Call for Reconciliation» a Cescka TV para la República Checa y ZDF para Alemania antes de su proyección en Le Havre. El llamado a la acción individual sobre el cambio climático se emitió por primera vez en el M6 de Francia en febrero.

Xilam Animation agregó varios pubcasters europeos a la BBC, Francia Télévisions y el espectáculo de preescolares (Piggy Builders «. Los nuevos compradores de peso pesado a bordo incluyen Warner Bros. Discovery en Italia, SVT en Suecia, Yle en Finlandia, VRT Ketnet en Flemish Belgium, Téléquebec en French Canada y RTS en Suiza.

Las telévisiones de Francia recogieron el drama histórico de Alain Moreau «Unchained», producido por Tetra Media Fiction. Ambientada en 1806 en Réunion Island, el espectáculo, que profundiza en el pasado colonial de Francia, protagoniza el ganador de Cannes Olivier Gourmet («Le Fils») y el ascensor del talento Enzo Rose.

La distribución de France TV también agregó el drama de agresión sexual de Marine Gacem «When the Night Come», producido por Top Banner Elephant Story. El thriller, inspirado en los verdaderos eventos, fue producido para Francia 2.

Sobre el contenido premium, el brazo de ventas del grupo boutique global APC Studios, abordó la saga de la familia del drama criminal «Blue Gold», producido por la auténtica product para Francia Télévisions. «The Amateur’s» Barbara Probst encabeza el drama jabonoso, en el que una maldición atada al agua corre como un hilo en dos líneas de tiempo: la década de 1980 y la Provenza contemporánea.

Java Films debutó en Le Havre el Doc Premium «Franco: España La memoria despreciada», la exploración de la exploración de la antigua figura autoritaria de la antigua figura autoritaria en España, 50 años después de su muerte. La película producida por Galaxie Presse, se estrenará en Francia en Histoire TV este otoño.

El especialista infantil Madgic Distribution vendió la temporada 2 de «Jade Armor» a RTBF Belgium, TelequeBec en Canadá, narrativa en el Reino Unido; PCCW, con sede en Hong-Kong, compró un paquete, que incluye «Nitso y el alfabeto muy peludo», «Lana Longbead», «Isadora Moon» y «Jade Armor» Season 2. Elsehwere, TVO Canada y ABC Australia compraron «Isadora Moon» y «High Hoops» de CBBC «.

¡ La distribución recogió la acción stop-motion/en vivo «Trash!», Una comedia ecológica inventiva de 50 minutos para adultos jóvenes producidos por Darjeeling para Arte France.