«Implementar medidas de seguridad inmediatas en la zona del accidente del Puente Navale en Pune»







El Ministro de Transporte por Carretera y Carreteras de la Unión, Nitin Gadkari, ha ordenado a la Autoridad Nacional de Carreteras de la India (NHAI) que comience de inmediato a tomar medidas de seguridad prioritarias en el tramo del Puente Navale, propenso a accidentes, en Pune, en la Carretera Nacional Mumbai-Bengaluru.

La información fue compartida por el miembro del Parlamento (MP) de Pune y el ministro de Estado de Cooperación y Aviación Civil de la Unión, Muralidhar Mohol.

La directiva llega a raíz de un reciente accidente fatal en el Puente Navale que se cobró ocho vidas. Tras el incidente, Mohol se reunió con Gadkari en Nueva Delhi el miércoles por la noche y mantuvo un debate en profundidad sobre el accidente y las medidas correctivas necesarias.

Mohol dijo que informó a Gadkari sobre las medidas ya adoptadas por los gobiernos central y estatal para reducir el número de “puntos negros” cerca del área del Puente Navale. Sin embargo, a la luz de la reciente tragedia, destacó la necesidad de una intervención más eficaz y urgente.

También presentó un informe detallado basado en las reuniones celebradas en Pune con la Corporación Municipal, la PMRDA, la administración del distrito, la policía y funcionarios de la NHAI, describiendo las medidas inmediatas acordadas. Mohol pidió a Gadkari que diera instrucciones al nivel central sin demora.

Puntos clave discutidos en la reunión

Un fuerte enfoque en soluciones permanentes y a largo plazo para prevenir accidentes.

Rediseño de carreteras y mejoras estructurales por parte de NHAI

Comprobación de la carga de vehículos en el peaje de Khed-Shivapur.

Inspección mecánica de vehículos por parte del RTO en el peaje.

Control de velocidad más estricto y aumento del número de ruidos.

Mejora de los sistemas de barricadas y señales.

Rediseño de curvas peligrosas y puntos propensos a accidentes

Fortalecer la coordinación entre todas las agencias gubernamentales.

Mohol dijo: «Para poner fin a los accidentes recurrentes en el Puente Navale, me reuní con el Honorable Nitinji Gadkari y le presenté el informe de nuestras reuniones. Respondiendo positivamente, aseguró que se tomarán las medidas necesarias de inmediato».





Fuente