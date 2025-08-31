Implementación de ESG, Wika invita a la limpieza de la Generación Z y administra la basura al valor económico

Yakarta, Viva – Pt Wijaya Karya (Persero) tbk (Idioma) y sus grupos empresariales reiteran el compromiso en los esfuerzos por rescatar el medio ambiente, a través de una acción concreta en la implementación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) y apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Esta vez, Wika tomó esto Banco de basura Gen Z Para realizar una acción de limpieza de playa en Pagedongan Beach, Carita, Bantenal que asistieron cientos de participantes que consisten en empleados del grupo Wika y comunidades juveniles locales

«Donde participaron en actividades que incluyen la limpieza de un área de 200 m2, en el área de Pagedogan Beach, Carita», director de Wika, Director de Agung Budi Waskito, en su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.

Acción limpia de la playa en Cibutun Beach, West Java, en el Programa del Mar de Laut Cinta.

No solo una acción de limpieza costera, Aguung enfatizó que esta serie de actividades también estaba equipada con una sesión de educación de gestión de residuos, sumisión de asistencia simbólica y transporte de desechos de la limpieza.

«A través de esta simple acción, queremos enfatizar que la preocupación por el medio ambiente debe comenzar desde pasos concretos», dijo.

Agregó que la acción de limpieza de playa también fue el comienzo para la gestión de residuos sostenibles en las zonas costeras. Se espera que los desechos bien administrados también puedan proporcionar más valor económico para la comunidad.

«Y también una playa limpia, que será una atracción turística y, por supuesto, puede mover la economía local», dijo Agung.

Objetivos de Wika, esta actividad puede convertirse en un programa sostenible con monitoreo de rutina cada seis meses. En términos de beneficio, esta acción de limpieza de playa es compatible con SDG 14 (vida debajo del agua). Es decir, a través de la reducción de la contaminación marina y la protección de los ecosistemas costeros, así como el SDG 12 (consumo responsable y producción) al alentar patrones de producción y producción más sostenibles.

Agung enfatizó, los beneficios de esta actividad no solo mejoran la calidad estética de la costa y mantienen el hábitat de la vida marina, sino que también fomentan la conciencia ambiental, la salud de la comunidad costera, con el potencial de un turismo local más limpio e interesante.

«La participación activa de la comunidad, especialmente la generación más joven, muestra que la atención ambiental puede crecer a través de la colaboración de la empresa y la comunidad», dijo.