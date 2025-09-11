Impacto positivo en el medio ambiente, Pertamina ganó el Premio Katadata de ESG Index Awards

VIVA – Pertamina Grupo ganado otorgar Katadata ESG Index Awards 2025. Celebrada en Yakarta, el miércoles (10/9), en este caso, Pt Pertamina (Persero) recibió aprecio por el sector energético, en la categoría de pilares sociales, así como por el gas subblegativo de Pt Pertamina Gas Negara TBK (PGN) en la pilar de la gobernanza.

Leer también: Pertamina reveló los pasos concretos para realizar energía verde en SAFE 2025



El Premio de los Premios del Índice ESG Katadata se otorgó en la víspera del premio en la Sostenibilidad Acción para la Economía Futada (SAFE) 2025 en Yakarta, el miércoles (10/9).

Leer también: Pertamina anunció 16 equipos que pasan el Campeonato Nacional de Debate de Energía Final Pertamina van al Campus 2025



El subdirector del vicepresidente de Pertamina, Oki Muraza, expresó su gratitud y agradecimiento por el premio otorgado a Pertamina.

«Estamos agradecidos, Alhamdulillah. Los Katadata apreciaron a Pertamina por la categoría ESG, especialmente en el campo social. Este campo social se ha convertido en una de las principales contribuciones de Pertamina en ESG», dijo Oki Muraza, que representa a Pertamina en los premios.

Leer también: El papel de la comunidad Ulubelu en el ecosistema de hidrógeno verde de Pertamina



Pertamina ha ejecutado varios programas sociales que tienen un impacto directo en la comunidad. Entre ellos se encuentran el pueblo energético de Berdikari, que ahora se ha extendido en 176 aldeas, que tiene un impacto en 186,316 residentes. Además de entrenar a las MIPYME con un apoyo total de RP38 mil millones. Además, Pertamina también está activa en el programa RSE que tiene un amplio impacto que alcanza varios niveles de la sociedad.

Oki afirmó que el compromiso de ESG de Pertamina no solo se limitaba a los aspectos sociales. La compañía también tiene 10 enfoque sostenible que incluye ambientesocial y de gobierno. El enfoque incluye esfuerzos de sostenibilidad para las operaciones energéticas, incluida la reducción de las trazas de carbono, la reducción de las emisiones, el mantenimiento de la biodiversidad, el fortalecimiento de la seguridad cibernética y el aumento de la transparencia de la compañía.

«La esperanza de Pertamina, ESG puede ser un valor agregado para Pertamina. Además de mantener la seguridad energética, queremos crear una creación de valor para la comunidad, construir nuevos centros económicos y presentar los máximos impactos sociales para las personas de Indonesia», agregó Oki.

Pertamina ve su papel como una compañía de energía nacional cada vez más multifinada, no solo garantiza la disponibilidad de energía, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar comunitario.

«Por supuesto, esperamos que la contribución de Pertamina a través de ESG pueda proporcionar los máximos beneficios para la prosperidad de Indonesia», concluyó Oki.

Los katadata indonesios otorgaron premios a 28 empresas públicas y SOES que se consideraron exitosas en la implementación de iniciativas para aumentar los impactos positivos en el medio ambiente, el medio ambiente y la gobernanza (ESG). Este evento es una apreciación por las empresas que muestran compromiso, programas y principios de sostenibilidad en las actividades comerciales.

«El Premio ESG Katadata se basa en el Índice ESG Katadata que se ha compilado desde 2022», dijo el CEO de Katadata Metta Dharmasaputra, en la noche de la Safe de 2025.

El vicepresidente de comunicación corporativa, Fadjar Djoko Santoso reveló que la apreciación de ESG se convirtió en una pasión por la pertamina para continuar mejorando su rendimiento.

«La sostenibilidad es uno de los compromisos de Pertamina, para alentar la mejora operativa y proporcionar energía a todas las regiones de Indonesia, al tiempo que mantiene la sostenibilidad de la naturaleza, el medio ambiente y la comunidad», agregó.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.