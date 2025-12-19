Impacto del GRAP-4: el gobierno de Delhi informa que el movimiento de vehículos disminuye







El gobierno de Delhi dijo que se observó una reducción notable en el movimiento de vehículos en las carreteras de la ciudad luego de la estricta aplicación de las medidas anticontaminación bajo GRAP-4, con un mayor cumplimiento público de las normas de Contaminación Bajo Control (PUC). En respuesta al aumento niveles de contaminación del aire En la capital, el gobierno de Delhi emprendió el jueves un amplio ejercicio de seguimiento para evaluar el impacto de las estrictas medidas implementadas para el control de la contaminación, indicó un comunicado oficial.

La Ministra Principal, Rekha Gupta, revisó los comentarios recibidos de sus colegas de gabinete y sus respectivos departamentos, y observó que las medidas implementadas por el gobierno han dado resultados positivos sobre el terreno. Siguiendo las directivas del gobierno, se observó una notable reducción del movimiento de vehículos en las carreteras de Delhi en comparación con los días normales. En una tendencia significativa, un gran número de propietarios de vehículos obtuvieron voluntariamente certificados de Contaminación Bajo Control (PUC), lo que el gobierno calificó como un indicador positivo de una creciente conciencia pública. El gobierno de Delhi afirmó que cumple plenamente con las instrucciones emitidas por la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM).

De acuerdo con estas indicaciones, la Etapa IV del Plan de acción de respuesta gradual (GRAP-4) se encuentra actualmente vigente en la capital. En el marco del GRAP-4, se llevaron a cabo campañas intensivas de inspección y aplicación de la ley, y se tomaron medidas estrictas contra las violaciones, según el comunicado. Según un informe conjunto del Departamento de Transporte de Delhi y la Policía de Tráfico de Delhi, se desplegaron un total de 210 equipos policiales para esta campaña especial, incluidos 126 equipos de la Policía de Tráfico de Delhi y 84 equipos del Departamento de Transporte de Delhi. Durante la campaña se tomaron duras medidas contra los vehículos que circulan sin certificados PUC válidos, registrándose un total de 3.746 challans contra dichos vehículos. El gobierno dijo que el monitoreo y la aplicación estricta continuarán en los próximos días para reducir las emisiones de los vehículos y brindar un alivio inmediato a la salud pública.

