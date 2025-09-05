Impacto colateral del conflicto de Ucrania que daña el sur global: India le dice a UNGA







India ha expresado arrepentimiento por el Ucrania Las «consecuencias colaterales» de conflictos, incluidos los precios del combustible, diciendo que los países del sur global se han dejado valerse por sí mismos, ya que Delhi subrayó que los esfuerzos diplomáticos tienen la promesa de poner fin a la guerra y traer paz duradera, informó la agencia de noticias PTI.

«India continúa preocupada por la situación en Ucrania. Sostenemos que la pérdida de vidas inocentes es inaceptable, y no se puede encontrar ninguna solución en el campo de batalla», el representante permanente de la India ante la ONU, el embajador parvathaneni Harish, dijo el jueves, informó PTI.

Dirigido al Asamblea General de la ONU El debate sobre `la situación en los territorios ocupados temporalmente de Ucrania ‘, Harish dijo que India continúa» anotando con arrepentimiento de que las consecuencias colaterales del conflicto, incluidos los precios del combustible, afectan al mundo en general y particularmente los países del Sur global, que se han quedado por sí mismos. Desde nuestra perspectiva, es fundamental que sus voces se escuchan, y sus preocupaciones legítimas se refieren a los abordados «, informó que se defienden.

Subrazando que la participación y el compromiso sincero de todos los interesados ​​son críticos para la paz duradera, India dijo a la Asamblea General de la ONU que agradece los «desarrollos positivos recientes» en esta dirección.

Harish dijo que Delhi respaldó la reunión de la cumbre del mes pasado en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, y expresó su aprecio por el progreso realizado en la cumbre.

«También notamos los esfuerzos diplomáticos posteriores del presidente de los Estados Unidos para participar con el presidente ucraniano y los líderes europeos en Washington», dijo Harish.

«Creemos que todos estos esfuerzos diplomáticos prometen poner fin al conflicto en curso en Ucrania y abrir perspectivas para una paz duradera».

Tres días después de lanzar la alfombra roja para Putin para la reunión de la cumbre en Alaska, Trump recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros siete líderes europeos: el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el primer ministro italiano Giorgia Meloni, el presidente finlandés Alexander Stubb, presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y la secretaria general de la OTAN Mark Rutte, en la Casa Blanca.

Harish dijo que el primer ministro Narendra Modi permanece en contacto con Putin, Zelensky y el liderazgo europeo en la situación en evolución, informó PTI.

Subrayando que un final temprano del conflicto de Ucrania es en interés de todos, Harish se refirió al mensaje del primer ministro Modi de que «esta no es una era de la guerra» y enfatizó que Delhi está lista para apoyar los esfuerzos diplomáticos para un final temprano del conflicto.

Horas antes de la declaración de la India en la UNGA, Modi habló con Consejo europeo Presidente António Costa y Von der Leyen.

«Intercambiaron puntos de vista sobre temas de interés mutuo y esfuerzos para poner un fin temprano al conflicto en Ucrania», dijo el primer ministro Modi en una publicación sobre X.

Más temprano el jueves, el ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar también habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y discutió la cooperación bilateral, así como el conflicto de Ucrania.

«India apoya un final temprano de este conflicto y el establecimiento de una paz duradera», dijo Jaishankar.

Sybiha dijo que informó a Jaishankar sobre el actual situación de campo de batalla y los esfuerzos de Ucrania para lograr una paz justa.

«Confiamos en la voz autorizada de la India y el papel activo en el apoyo al cese completo de las hostilidades y los esfuerzos de paz internacionales más amplios», dijo Sybiha, y agregó que él y Jaishankar acordaron reunirse durante la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU de alto nivel, informó PTI.

PM Modi se reunió con Putin al margen de la Organización de cooperación de Shanghai Summit en Tianjin, China, a principios de esta semana y los dos líderes «intercambiaron puntos de vista sobre los desarrollos regionales y globales, incluida la resolución pacífica del conflicto en Ucrania».

La semana pasada, el primer ministro Modi y Zelensky hablaron por teléfono e intercambiaron puntos de vista sobre el «conflicto en curso, su aspecto humanitario y los esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad».

Harish enfatizó que India ha defendido constantemente que el camino del diálogo y la diplomacia es el único camino a seguir para poner en marcha el conflicto en curso en Ucrania, sin importar cuán insuperable pueda parecer dicho curso.

Dijo que el enfoque de la India al conflicto de Ucrania sigue siendo centrado en las personas, brindando asistencia humanitaria a Ucrania y apoyo económico a amigos y socios en el sur global, incluidos algunos de India vecinos que enfrentan angustia económica.

(Con entradas de PTI)





