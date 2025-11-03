Impactantes confesiones de agentes de policía que sedujeron a mujeres en el sur de Yakarta

Jacarta – Miembro la policia quien fue sorprendido coqueteando con alguien mujer en Kebayoran Baru, al sur de Yakarta, admitió que esto se hizo porque bromas.

Lea también: ¡Reveló! Asesino de una profesora en Jambi, miembro de la policía de Tebo, la víctima fue violada antes de ser asesinada



«La información en cuestión hasta ahora es para divertirse», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, el lunes 3 de noviembre de 2025.



Budi Hermanto, jefe de policía de la ciudad de Malang. Foto : VIVA.co.id/ Uki Rama (Malang)

Lea también: La policía arresta al proveedor de drogas de Onad



Hasta el momento, el interesado todavía se encuentra en proceso de supervisión por Propam Bid (Sector Profesional y de Seguridad) Polda Metro Jaya. Dijo que el examen aún no estaba completo. Una vez finalizado, el miembro recibirá sanciones.

«Por favor, solicite detalles, el examen no puede ser fechado porque no es seguro que todos los que toman información puedan llegar a tiempo», dijo.

Lea también: La policía abre los resultados de la reunión ‘secreta’ de Erika Carlina-DJ Panda en Polda Metro Jaya, resulta que ambos…



Se sabe que el incidente quedó registrado en un video subido a la cuenta de Instagram @infojabodetabek24, cuando una mujer se enojó al ser víctima de gritos por parte de un policía.

«Esto está aquí», dijo la mujer en el video.

“Lo siento hermanita, lo siento”, dijo el policía quien inmediatamente se alejó cubriéndose el rostro cuando la mujer lo grabó.

«La policía, ustedes se están burlando de las chicas. Están locos», dijo la mujer.

Aún en el video, la mujer admitió que estaba muy enojada con las acciones de los policías que se cree que abusaron verbalmente de ella. No creía que los agentes de policía tuvieran el valor de hacerle eso al público.

«Hay policías que abuchean, yo siempre camino y muchas veces me han abucheado. Bueno, esto es lo que realmente me molesta, son policías uniformados, ¿no? Pero una persona me está tomando el pelo», dijo la mujer.

De hecho, la mujer admitió que en esa ocasión no usó ropa reveladora. Vestido con pantalón largo y camisa cerrada, quedó sorprendido por la actitud de la policía.

«Y mira mi ropa, ropa cerrada, sin curvas, sin tentación alguna. Hoy no me disfrazo, no puedo dejar de pensar», añadió.