Impactantes 3 soldados del TNI reprendidos por el juez durante el juicio de Nadiem Makarim, aquí está la excusa del Fiscal General

Yakarta, VIVA – La Fiscalía General respondió a la pregunta sobre la presencia de tres soldado TNI en el espacio sesión caso de presunta corrupción en la adquisición de portátiles Chromebook con el exministro de Educación y Cultura acusado, Nadiem Anwar Makarim, quien fue reprendido directamente por el panel de jueces.

Director de Fiscalía de la Procuraduría General de Delitos Especiales Ministro de justiciaRiono Budisantoso enfatizó que la participación del TNI era parte de seguridad hacia el fiscal.

«Lo que sé es que la seguridad del TNI se lleva a cabo desde hace algún tiempo, en términos de evaluación de riesgos es necesaria», dijo Riono a los periodistas, citado el martes 6 de enero de 2026.

Riono añadió que la seguridad de los soldados del TNI no sólo se aplica en los juicios, sino también en las actividades del Fiscal que requieren participación militar.

«No sólo los juicios sino también otras actividades en el marco del ejercicio de los deberes o funciones propias de la Fiscalía», afirmó.

Mientras tanto, la jefa del Centro de Información en la sede del TNI, general de brigada del TNI Aulia Dwi Nasrullah, destacó que la presencia de soldados del TNI es un seguimiento de la cooperación con la Fiscalía sobre solicitudes de seguridad, de conformidad con el Reglamento Presidencial Número 66 de 2025.

«Esto también está en línea con el Reglamento Presidencial Número 66 de 2025 sobre la Protección Estatal de los Fiscales en el Desempeño de los Deberes y Funciones de la Fiscalía, en el artículo 4 letra b, la protección estatal la lleva a cabo el TNI», dijo Aulia.

«El TNI sigue respetando la independencia del poder judicial, es neutral, profesional y no participa en el proceso legal de este caso», dijo Aulia.

Como se informó anteriormente, el Fiscal (JPU) abrió su voz sobre la presencia de tres soldados del TNI durante el juicio del caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) con el ex Ministro de Educación y Cultura acusado Nadiem Anwar Makarim en el Tribunal Central de Corrupción de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

El fiscal Roy Riyadi enfatizó que la presencia de miembros del TNI era para mantener la seguridad.

«Eso es por seguridad», dijo el fiscal Roy Riady en el Tribunal de Corrupción del centro de Yakarta.

Por otro lado, Roy explicó que las reglas relativas a la presencia de miembros del TNI en el manejo de casos en la Fiscalía General (Kejagung) estaban de acuerdo con los procedimientos.

Para su información, el Comandante del TNI emitió previamente un telegrama sobre la cooperación para fortalecer la seguridad en la Fiscalía Superior y la Fiscalía de Distrito en toda Indonesia.