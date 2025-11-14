Impactante confesión de un testigo clave antes de que Álvaro, un niño de 6 años, desapareciera durante 8 meses

Jacarta – El misterio de la desaparición de Álvaro Kiano Nugroho (6), niño Pesanggrahan que desapareció hace ocho meses, se está calentando de nuevo. La policía reveló nuevos hallazgos que hacen que este caso sea aún más extraño y lleno de interrogantes.

Lea también: ¡Viral! Realizando un experimento social, esta mujer estadounidense quedó sorprendida por la cálida respuesta del Centro Islámico de la Mezquita de Carolina



Un hombre misterioso había llegado a mezquita y preguntó directamente por Álvaro antes que el chico. perdido. El subdirector de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado de policía Dwi Manggalayuda, dijo que la información importante provino del marbot de la mezquita, la figura que vio al hombre por última vez.

«Había un testigo, el marbot de la mezquita, que conocía al presunto autor y le preguntó al marbot sobre Álvaro. Después de eso, el presunto autor desapareció y todavía estamos en el proceso de búsqueda», dijo, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: Mezquita Al Ikhlas PIK, proyecto de 45 mil millones que ingresa oficialmente a su etapa final



Lo que hizo que la policía fuera cautelosa fueron las características del hombre, que según testigos, era muy similar al padre biológico de Álvaro. Pero la policía no quiere ser descuidada. La identidad del hombre no ha sido confirmada; además, se ha investigado a la familia de su padre y se ha descubierto que no tiene ningún parentesco.

«Según el testimonio del testigo que lo vio y lo conoció, las características eran que era un hombre que se parecía a su padre. Según el testigo, tenía la piel morena, de unos 160 (cm) de altura. Básicamente, si por su declaración era similar a su padre, este testigo no sospechaba que él era el presunto autor», dijo.

Lea también: Los padres de Álvaro, un niño de 6 años desaparecido desde hace 8 meses, son contactados a menudo por estafadores



Hasta el momento la policía no ha podido concluir sobre el presunto secuestro. La evidencia visual fue mínima y sólo un testigo vio la conversación sospechosa.

«Seguimos investigando el secuestro, porque acabamos de escuchar la declaración del testigo marbot y todavía estamos buscando testigos que sepan sobre el incidente», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que un niño de seis años llamado Álvaro Kiano Nugroho estaba desaparecido y no había sido encontrado. La familia sigue esforzándose por encontrar el paradero de Álvaro a pesar de que lleva 40 días desaparecido.

La madre de Álvaro, Arumi, explicó el momento en que su hijo fue declarado desaparecido. Inicialmente, Álvaro recibió permiso para realizar las oraciones del Magreb en la mezquita cerca de su casa en el área de Ulujami, Pesanggrahan, en el sur de Yakarta.

«Sí, entonces era el mes de ayuno, ¿verdad? Por lo general, cada vez antes del atardecer iba a la mezquita cerca de la casa. No está muy lejos, pero ya salió por la tarde», dijo Arumi a los periodistas el jueves 17 de abril de 2025.