Impactante confesión de un marido en Jatinegara desesperado por quemar a su esposa, la razón hace que la policía sacuda la cabeza

Jacarta – El hombre llamado Yance que tuvo el corazón de quemar viva a su propia esposa, CUA (24), dio una confesión que te hizo negar con la cabeza sobre por qué tuvo el corazón para llevar a cabo esta acción.

«Estoy confundido, señor… Estoy mareado», dijo citado desde la cuenta de Instagram @alfiannurrizal.id perteneciente al jefe de policía del Metro de Yakarta Oriental, comisionado de policía Alfian Nurrizal, citado el miércoles 22 de octubre de 2025.

No es la primera vez que Yance se porta mal. En 2024, el perpetrador causó revuelo porque dañó un carro que vendía gachas de judías verdes en la zona de Otista, al este de Yakarta, mientras llevaba un machete. En la publicación, Alfian volvió a interrogar al perpetrador sobre sus antiguas acciones.

«Nunca destrozaste a alguien que vendiera gachas de judías verdes, ¿te acuerdas? Quería preguntarte qué era el machete, un arma punzante. ¿Te diste cuenta que llevabas el machete?» preguntó Alfián.

«No, señor», respondió el perpetrador.

«¿No te das cuenta? ¿Borracho también? ¿Qué más bebiste?», preguntó Alfian nuevamente.

«Sí (borracho). (Bebí) vino, señor», dijo Yance.

Anteriormente se informó que un hombre presuntamente quemó a su esposa en Jalan Otista Raya, Bidara Cina, JatinegaraEste de Yakarta. El incidente ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025.

«El perpetrador todavía está siendo perseguido», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Dicky Fertoffan, el miércoles 15 de octubre de 2025.

La víctima tenía las iniciales CAU (24). La víctima continúa siendo atendida en el Hospital Hermina Jatinegara, sufriendo heridas. bacar quien sufrió. Su grupo visitó el lugar del incidente e interrogó a varios testigos.

Después de una investigación más exhaustiva, resultó que el autor estaba prófugo desde el año pasado. El jefe de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Sri Yatmini, reveló que Yance no es nuevo en el radar policial.

Está en la lista de personas buscadas (DPO) desde 2024 por el caso de la destrucción de un carro de gachas de pollo. La víctima de la CUA incluso ayudó a ocultar a su marido cuando la policía lo persiguió el año pasado.

«Este es el DPO Yance que quemó a su esposa. Mientras tanto, también buscamos a su esposa que fue quemada porque escondía a su marido», dijo Sri a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.