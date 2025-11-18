Impactante confesión de Reni Rahmawati, víctima de la ‘novia del orden’ en China tras ser devuelta a Indonesia

Bandung, VIVA – La policía regional de Java Occidental logró repatriar a Reni Rahmawati, residente del distrito de Cisaat, regencia de Sukabumi, que fue víctima de un presunto acto criminal de trata de personas (CONSEJO) con modo ‘orden novia‘ de Guangzhou, Porcelana.

«Gracias a Allah SWT, hoy en un día bendito, nuestro hermano Reni Rahmawati ha regresado», dijo el inspector general jefe de la policía regional de Java Occidental, Rudi Setiawan, al dar la bienvenida a la llegada de Reni a Bandung el martes.

Rudi explicó que Reni fue declarada desaparecida en septiembre de 2025 y luego se descubrió que había sido llevada a China para casarse con un residente de Guanzhou, provincia de Fujian.

Dijo que su partido había nombrado a dos personas como sospechosas de vender a la víctima en el extranjero.

«Esto sucedió porque hubo un engaño, hubo un acto delictivo cometido por dos personas a quienes hemos señalado como sospechosos», dijo.

A la víctima le habían prometido previamente un salario de 15 millones de IDR por estar dispuesta a trabajar en China, pero cuando llegó allí, un ciudadano local la casó.

La Policía Regional de Java Occidental, junto con Inmigración, el Gobierno Provincial de Java Occidental y el Ministerio de Asuntos Exteriores, realizaron diversas gestiones para repatriar a la persona en cuestión.

«Gracias a Dios, Reni pudo ser asegurada y ayudada por el Consulado General de Indonesia allí. El proceso para su regreso y los asuntos legales pendientes en Guangzhou se han resuelto», dijo Rudi.

Dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores junto con representantes del Consulado General de Indonesia recogieron a Reni hasta que finalmente lo llevaron a casa y llegó a la Jefatura de Policía Regional de Java Occidental.

El jefe de la policía regional recordó a la ciudadanía que no se deje engañar fácilmente por ofertas de trabajo poco claras.

«Hemos nombrado a dos sospechosos y actualmente estamos procesando a otros sospechosos que todavía estamos buscando», dijo.

Mientras tanto, Reni Rahmawati admitió que estaba agradecida de poder regresar a Indonesia y también enfatizó que mientras estuvo en China, no experimentó violencia física ni acoso sexual.

«Gracias al cónsul general que ayudó e incluso intervino directamente, gracias señora Indah del Consulado General de Indonesia, gracias señor jefe de policía regional. Hasta ahora no hubo acoso sexual ni violencia física», dijo Reni. (Hormiga)