Impactante confesión de Dugi Telenggen, fugitivo del KKB finalmente capturado

Papúa, EN VIVO – Después de mucho tiempo provenir, aparato finalmente logró arrestar a Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, miembro del Grupo Criminal Armado (KKB) Puncak es conocido por ser sádico y es el principal fugitivo del caso. tiroteo policías y civiles en Papúa.

El hombre que se había escondido en una zona montañosa fue arrestado por un equipo conjunto del Grupo de Trabajo de Operaciones de Paz de Cartenz junto con la policía de Lanny Jaya, en la aldea de Ulume, Regencia de Lanny Jaya, el lunes 27 de octubre de 2025 por la noche.

Las detenciones se debieron a informes de una disputa en la aldea de Ninam. Cuando los agentes llegaron al lugar, sospecharon que un hombre estaba ocupado jugando con su teléfono celular. Tras un nuevo interrogatorio, se reveló que el hombre era Dugi Telenggen, el autor del sangriento tiroteo que había sido buscado por las autoridades.

«Este arresto es el resultado de una buena cooperación y sinergia entre el Grupo de Trabajo de Operaciones de Paz de Cartenz y la Policía de Lanny Jaya», dijo el jefe de Operaciones de Paz de Cartenz, general de brigada de policía Faizal Ramadhani, en su declaración del martes 28 de octubre de 2025.

Kaops Paz Cartenz, general de brigada Faizal Ramadhani Foto : VIVA.co.id/Aman Hasibuan (Papúa)

Después de ser capturado, Dugi no pudo escapar. Admitió estar involucrado en el tiroteo contra un miembro de la policía de Lanny Jaya, el brigadier de policía Joan H. Sibarani, que murió en el distrito de Tiom, el 10 de septiembre de 2024.

No sólo eso, Dugi también admitió haber disparado a un civil llamado Adi Yohanes Abilio Fallo en el mismo incidente. De manos del perpetrador, los agentes confiscaron un teléfono móvil Nokia, una libreta, dos fotocopias de KTP, un documento de identidad personal y dos pequeñas bolsas negras de noken. Estos elementos ahora se han convertido en evidencia importante en el desarrollo del caso.

«Este éxito demuestra que seguimos comprometidos a tomar medidas contra todos los perpetradores de delitos armados que amenacen la seguridad de la comunidad y de los miembros de la Policía Nacional en Papúa», dijo.

Mientras tanto, el jefe adjunto de Operaciones de Paz de Cartenz, el comisionado de policía Adarma Sinaga, enfatizó que este arresto era una prueba clara de la seriedad de las autoridades en el mantenimiento de la estabilidad de la seguridad en la Tierra de Papúa.

«Continuaremos buscando otras redes del KKB. El objetivo es crear una Papúa segura y pacífica», dijo Adarma.