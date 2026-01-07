Impactando la resiliencia social y ecológica, 5 aldeas reciben reconocimiento cultural como aldeas en 2025

Jacarta – Ministerio de Cultura dar aprecio a aldea-pueblos que se consideran exitosos en la gestión de la cultura como un sistema vivo que tiene impactos sociales, ecológicos y económicos en la comunidad. Un total de cinco pueblos seleccionados recibieron oficialmente premios como pueblos con las mejores prácticas de promoción cultural.

Estas aldeas son parte del Programa de Avance de la Cultura de las Aldeas, una iniciativa estratégica que enfatiza la posición de las aldeas como base y corazón de la cultura nacional.

El Programa de Fomento de la Cultura Aldea está en consonancia con la visión de desarrollo nacional bajo el liderazgo del Presidente Prabowo Subianto, especialmente en el fortalecimiento de la resiliencia nacional que tiene sus raíces en la independencia del pueblo. A través de pueblo culturalLa cultura no sólo se entiende como identidad, sino también como capital estratégico para el desarrollo.

Varias prácticas de promoción cultural desarrolladas por las aldeas participantes plantearon los temas de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la gestión personalizada de los recursos naturales y el uso de energía renovable basada en la sabiduría local. Estas prácticas demuestran la capacidad de la aldea para ofrecer soluciones concretas a los desafíos globales a través de un enfoque cultural.

Así, el Reconocimiento de Aldeas Culturales no es sólo un evento de apreciación cultural, sino también parte de los esfuerzos por fortalecer las aldeas como pilares de la seguridad alimentaria, la resiliencia ecológica y la resiliencia social de la nación, en línea con la agenda de desarrollo nacional que sea soberana, sostenible y tenga personalidad en la cultura.

El Ministro de Cultura de la República de Indonesia, Fadli Zon, destacó que las aldeas tienen un papel central en la configuración de la identidad y el carácter de la nación indonesia.

«Las aldeas culturales son el corazón de la identidad cultural de Indonesia. Es en ellas donde viven y se desarrollan las tradiciones, las costumbres, el arte y la sabiduría local. La cultura no es sólo un símbolo, sino una fuerza vital que une y construye el carácter nacional», afirmó Fadli Zon.

Añadió que en medio de la modernización y la globalización, las aldeas culturales actúan como una fortaleza de la civilización, así como un espacio para la innovación basada en los valores locales. Según él, el fortalecimiento de las aldeas culturales sólo puede lograrse mediante una colaboración sostenible entre el gobierno, la comunidad y las partes interesadas.

Mientras tanto, el Director General de Desarrollo, Utilización y Desarrollo Cultural, Ahmad Mahendra, explicó que el Programa de Avance de la Cultura Aldea se implementa desde 2021 y ha llegado a más de 500 aldeas en toda Indonesia como una forma de reconocimiento estatal del largo trabajo de las comunidades rurales.