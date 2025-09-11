IMOS 2025 pronto se llevará a cabo, este precio de boleto

Yakarta, Viva – La exposición de motocicletas de Indonesia Motorcycle Show o IMOS 2025 está programada para el 24-28 de septiembre de 2025 en ICE BSD City, Tangerang. Este evento fue nuevamente celebrado por la Asociación Indonesia de la Industria de la Motocicletas (AISI).

Este año, IMOS lleva el tema «Los paseos que realmente importan: inteligente, seguro, sostenible y eficiente». El tema destaca el tema de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia en el uso de motocicletas.

«Queremos que IMOS sea un espacio para que la industria muestre la dirección de la innovación», dijo el presidente de AISI, Johannes Loman, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

Varios fabricantes mostrarán las últimas motocicletas, incluidos modelos de electricidad y vehículos con características de conectividad digital. Se dice que la tecnología ecológica es uno de los principales destacados. Esta exposición también proporciona espacio para apoyar industrias como accesorios, lubricantes, ropa.

Conferencia de prensa IMOS 2025

Loman consideró que IMOS no era solo una exposición de productos. «Esperamos que IMOS aún pueda alentar el mercado, a pesar de que las condiciones económicas no son fáciles», dijo. Según él, el apoyo de los expositores mostró que todavía había optimismo en la industria de dos ruedas.

Vamos 2025 Ocupando un área de 15 mil metros cuadrados en el salón 9 y 10 Ice BSD City. Además de las cabinas de exhibición, las áreas al aire libre también se utilizarán para actividades de prueba. Para los visitantes, la oportunidad de probar directamente una nueva moto suele ser una de las principales atracciones.

El presidente del IMOS 2025, Sigit Kumala, dijo que este evento presentaría varias actividades interactivas. «Hay programas de entrevistas, capacitación impulsora, concursos de modificación, para probar los paseos», dijo. Según él, la serie está destinada a que los visitantes puedan obtener una experiencia más completa.

Además del programa principal, IMOS 2025 también presenta eventos comunitarios como Moside y Estudiantes Comunitarios. También hay una fiesta de compras IMOS que ofrece ciertos descuentos de productos en ciertas horas. También están programadas algunas actividades educativas sobre la seguridad de la conducción.

Participarán varias marcas, desde Honda, Yamaha, Suzuki, hasta productores de motocicletas eléctricas locales e internacionales. En total hay docenas de marcas y participaron más de 50 industrias de apoyo. Su presencia hizo que los IMOS fueran vistos como uno de los eventos automotrices más grandes de Indonesia.

Para los boletos, el comité ofrece dos opciones: compras en línea y en los lugares. Los boletos de preventa a través de la aplicación Auto360 se abren del 10 al 12 de septiembre de 2025 con un descuento del 50 por ciento. Después de eso, los boletos regulares tienen un precio de RP. 25 mil (lunes a viernes) y RP. 40 mil (fin de semana), mientras que los boletos en la ubicación de la exposición son Rp 35 mil y Rp 50 mil.