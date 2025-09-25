IMOS 2025 animó una nueva llanta de motocicleta

South Tangerang, Viva – El evento 2025 de Indonesia Motorcycle Show (IMOS) que tuvo lugar en ICE BSD City, Tangerang, del 24 al 28 de septiembre, presentó una serie de innovaciones de la industria automotriz. Uno de ellos vino de PT Industri Karet Deli que introdujo el producto prohibición La última moto.

Se nombra el nuevo neumático Tragar Power Storm XP. Este producto se introdujo oficialmente al público en la exposición automotriz anual.

Se afirma que Power Storm XP tiene una serie de tecnologías que se centran en el rendimiento y la resistencia. Se dice que la función Hydro Grip Compuesto (HGC) ayuda a aumentar el agarre en una carretera húmeda.

Además, se desarrolló el diseño del canal de agua o las ranuras de canalización de agua para garantizar que el agua se desperdiciara rápidamente. También se presenta la tecnología de ranura de doble paso para que los neumáticos de los neumáticos se distribuyan de manera más uniforme.

«Apuntamos a Power Storm XP para la generación joven que son activas, dinámicas y necesitan neumáticos que puedan seguir el ritmo de sus vidas», dijo Gunawan, ventas nacionales de PT IKD, citadas Viva Automotive Jueves 25 de septiembre de 2025.

Los neumáticos de la motocicleta están disponibles en varios tamaños, que van desde 13 a 17 pulgadas. Según la información de la compañía, el rango de tamaño permite su uso en varios tipos de motocicletas en Indonesia, desde scooters automáticos hasta deportes de motor.

IKD también dijo que Power Storm XP utiliza un compuesto especial que puede resistir la abrasión. De esa manera, se dice que los neumáticos siguen siendo excelentes a pesar de enfrentar condiciones extremas en la carretera.

En términos de diseño, los patrones de la banda de rodadura se desarrollan para mantener la estabilidad cuando el motor se extiende a alta velocidad. Mientras tanto, la estructura de la pared lateral se fortalece para que el equilibrio se mantenga más.

«Estamos muy entusiasmados con la introducción de Power Storm XP en el evento Vamos 2025Debido a que este es un impulso importante para mostrar directamente al público cómo Swallow Innovation puede competir con los estándares internacionales «, dijo.

Durante el IMOS 2025, los visitantes pueden ver los detalles de los últimos neumáticos de motocicleta en el stand de Swallow. Este producto luego se comercializará a través de distribuidores oficiales y tiendas en línea con un rango de precios de RP210,000 a RP697,000.