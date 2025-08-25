Immanuel Ebenezer Ngarep Amnistía Prabowo, ministro coordinador Yusril da respuesta

DePok, Viva – Ministro de Coordinación de Legal, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dijo que no hubo discusión en el gobierno con respecto a las solicitudes amnistía Del ex viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.

Afirmó saber que de hecho había una solicitud de amnistía del ex viceministro cuando fue nombrado sospechoso en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower (Ministerio de Manpower).

«Pero hasta donde sé, el proceso aún no existe. No sé todavía, no ha habido discusión sobre el problema», dijo Yusril cuando se conoció en la Universidad de Indonesia (UI), DePok, Java Occidental, el lunes.



El ex viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de la extorsión de certificación K3

Anteriormente, la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) Cree en el presidente Prabowo Subianto No proporcionará amnistía al sospechoso y al ex vice Ministro.

«Creemos esto como un discurso estatal pronunciado por el presidente en el 80 aniversario de la República de Indonesia ayer», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el lunes.

Según Budi, la declaración del presidente Prabowo en un discurso estatal mostró la gravedad del compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción.

«Por lo tanto, volver a la esencia de la aplicación de la ley es proporcionar un efecto disuasorio a los perpetradores, y también dar un sentido de justicia a la comunidad», dijo.

Además, dijo, el KPK vio el supuesto caso de extorsión en el acuerdo de los certificados K3 dentro del Ministerio de Daño de la Manpower a la comunidad, a saber, el costo que originalmente fue RP275 mil a RP6 millones.

Sin embargo, Budi dijo que el KPK entendió que la entrega de la amnistía era la prerrogativa del presidente.

El 22 de agosto de 2025, el KPK estableció Immanuel Ebenezer junto con otras 10 personas como sospechosos en el supuesto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

El hombre que se llama familiarmente Noel fue llamado KPK recibió RP3 mil millones y un vehículo Ducati de dos ruedas de dos ruedas.

En la misma fecha, Noel esperaba obtener una amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero el presidente lo retiró de su cargo como viceministro por el presidente. (Hormiga)