Immanuel Ebenezer es sospechoso de corrupción en la gestión de los certificados K3, este es el caso

Yakarta, Viva – KPK determinó que 11 personas son sospechosas en el caso extorsión Certificado de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) Dentro del Ministerio de Manpower (Kemenaker). Incluyendo, uno es Viceministro Immanuel Ebenezer o Noel después del arresto operativo (OTT).

El presidente de la KPK, Setyo Budiyanto, explicó que los casos de extorsión de extorsión comenzaron con la recepción de dinero de la diferencia entre las partes que pagaron y la parte que se encargó de la emisión de certificados K3 a las compañías de servicios de OHS.

«Con la supuesta tarifa (de acuerdo con las tasas de ingresos estatales que no son de TTAX/PNBP), entonces el dinero fluye a varias partes, que es un total de RP81 mil millones», dijo Setyo a los periodistas en una conferencia de prensa en el edificio KPK, Jakarta, viernes 22 de agosto, 2025.

El Fondo Rp81 mil millones fluyó al sospechoso de IBM en 2019-2024. IBM recibió un flujo de fondos de Rp69 mil millones a través de intermediarios. El dinero se utilizó para comprar, entretenimiento, DP DP, depósitos en efectivo al sospechoso GAH, y HS, y otras fiestas.

Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

«Y solía comprar una serie de activos, como varias unidades

Vehículos de cuatro ruedas a la participación de capital en 3 (tres) compañías afiliadas a PJK3 «, dijo Setyo.

Mientras que el sospechoso se sospecha que recibe un flujo de RP3 mil millones en 2020-2025, que provino de varias transacciones.

Entre estos se encuentran depósitos en efectivo que alcanzan Rp 2.73 mil millones; Transferencia del sospechoso de IBM de RP317 millones y dos compañías en el campo de PJK3 con un total de RP31.6 millones.

El dinero fue utilizado por el sospechoso GAH con fines personales, compró activos en forma de 1 (una) unidad de vehículos de cuatro ruedas alrededor de Rp500 millones y se transfieren a otras partes por valor de Rp2.53 mil millones.

Setyo explicó que se sospechaba que el sospechoso de SB recibía un flujo de fondos de RP3.5 mil millones en 2020-2025. Los fondos recibidos de alrededor de 80 empresas en el campo de PJK3.

«El dinero se utiliza para fines personales, que incluye, transferirse a otras partes, comprar, hacer retiros de efectivo de RP291 millones», dijo Setyo.

Luego, el sospechoso de AK, supuestamente, recibió un flujo de fondos de Rp5.5 mil millones en 2021-2024, del intermediario. Para este recibo, el flujo de fondos también supuestamente fluye a otras partes.

Además, la cantidad de dinero fluyó a los organizadores estatales (PN), a saber, el sospechoso Immanuel Ebenezer por RP3 mil millones en diciembre de 2024.

Viceministro de Immanuel Ebenezer, KPK sospechoso de un caso de extorsión en el Ministerio de Manpower Foto : Catch de pantalla KPK de YouTube

Luego, el dinero también fluyó al sospechoso FAH y HR de RP50 millones por semana. HS es más de RP1.5 mil millones para 2021-2024 y el CFH sospechoso en forma de 1 (una) unidad de vehículos de cuatro ruedas.

«El KPK realizó un examen intensivo y había encontrado al menos dos evidencias suficientes. El KPK luego elevó este caso a la etapa de investigación estableciendo a 11 personas como sospechosos», concluyó.

Posteriormente, el KPK detuvo al sospechoso durante los primeros 20 días del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Detención de Ramas Rojo y Blanco Rojo y Blanco (Centro de Detención).

Por sus acciones, los sospechosos fueron arrestados del Artículo 12 (E) y/o el Artículo 12B de la Ley No. 31 de 1999 sobre la erradicación de delitos Corrupción Según lo enmendado por la Ley No. 20 de 2001, Jo Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal Jo Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal 1.