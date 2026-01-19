Immanuel Ebenezer confiesa haber recibido propinas de 3,36 mil millones de IDR

Jacarta – El acusado Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan admitió que lo había recibido gratificación por un valor de 3.360 millones de IDR mientras se desempeñaba como Viceministro de Mano de Obra para el período 2024-2025.

Esta declaración respondió a la acusación del Ministerio Público (JPU) de la Comisión de Erradicación. Corrupción (kpk) quien alegó que Noel había recibido propinas por valor de 3.360 millones de IDR y una motocicleta Ducati Scrambler durante su mandato.

«Sí, recibí 3 mil millones de IDR», dijo Noel cuando se reunió durante el juicio para leer la acusación en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

El ex viceministro de Recursos Humanos, Immanuel Ebenezer, apareció con gorra cuando fue interrogado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.

Admitió que estaba bastante satisfecho con la acusación leída por el fiscal y con los derechos del acusado respetados por el tribunal.

En principio, respeta la ley vigente y se declaró culpable en un caso de presunta extorsión en la tramitación de certificados de Seguridad y Salud en el Trabajo (K3) en el Ministerio de Mano de Obra y gratificación en el período 2024-2025.

«Bueno, tengo que tener el coraje de asumir la responsabilidad de las acciones que cometí. Lo que está claro es que admito mi error», afirmó.

En este caso, Noel fue acusado de extorsionar a los solicitantes de certificación o licencia K3 por valor de 6.520 millones de euros y recibir gratificaciones.

La extorsión supuestamente se llevó a cabo junto con otros 10 acusados, a saber, ⁠Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati y Supriadi.

Se afirmó que los solicitantes de la certificación K3 que fueron chantajeados por los acusados, entre otras son Fanny Fania Octapiani, Fransisca

En detalle, la extorsión supuestamente se llevó a cabo para beneficiar a los acusados ​​que estaban siendo juzgados al mismo tiempo, y Noel se benefició de Rp. 70 millones; Fahrurozi 270,95 millones de rupias; Hery, Gerry y Sekarsari cada uno Rp. 652,24 millones; Subhan y Anitasari cada uno Rp. 326,12 millones; Irvia Rp. 978,35 millones; y Supriadi 294,06 millones de IDR.

Aparte de eso, Haiyani Rumondang también se benefició con 381,28 millones de rupias; Sunardi Manampiar Sinaga Rp. 288,17 millones; Presidenteul Fadhly Harahap Rp. 37,94 millones; Ida Rocmawati 652,24 millones de rupias; y Fitriana Bani Gunaharti y Nila Pratiwi Ichsan cada uno Rp. 326,12 millones.