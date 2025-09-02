Immanuel Ebenezer admitió mal y no propondría un juicio previo

Yakarta, Viva – ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer Gerungan se declaró culpable y no quería presentar un juicio previo contra el caso que lo atrapó.

Leer también: El padre del estudiante que murió durante la manifestación en el DPR me dijo que su hijo quería ser un TNI



«Admito mi error», dijo Ebenezer antes de ser examinado como sospechoso en el edificio rojo y blanco KPKYakarta, martes.

Dijo que sería responsable de sus errores después de convertirse en sospechosos de casos de supuestos casos. extorsión Relacionado con la gestión de los certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) dentro del Ministerio de Manpower.

Leer también: Los segundos del helicóptero perdieron contacto en el sur de Kalimantan, fumando y volando bajo antes de caer





Wamenaker, Immanuel Ebenezer (Noel) Sospechoso de la certificación K3 Caso de extorsión Foto : TVONENEWS/JULIO TRISAPUTRA

Anteriormente, el 22 de agosto de 2025, el KPK llamó a Immanuel Ebenezer como viceministro de mano de obra junto con otras diez personas como sospechosos en el presunto caso de extorsión relacionado con la gestión de los certificados K3 dentro del Ministerio de Manpower.

Leer también: Komnas Ham asegura que haya violaciones de derechos humanos en el caso de Rantis Lindas Driver Ojol



En la misma fecha, Immanuel Ebenezer espera obtener la amnistía del presidente Prabowo Subianto, pero es eliminado de su posición como Viceministro por el presidente.

Según la información recopilada, la siguiente identidad de 11 sospechosos en el momento del caso:

1. Coordinador de la Sociedad y Personal 2022–2025 Irvian Bobby personal (IBM)

2. Coordinador de pruebas y evaluación de competencias de seguridad laboral del Ministerio de Manpower en 2022 Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Sub -Coordinador de Dirección de Seguridad Laboral del Ministerio de Religión de Bina K3 en 2020-2025 Subhan (SB)

4. El subcoordinador del personal de la Asociación y la Salud Ocupacional del Ministerio de Manpower en 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Director General de Desarrollo de Supervisión del Empleo (Binwasnaker) y K3 Kemenaker en marzo-agosto 2025 Fahrurozi (FAH)

6. Director de Desarrollo Institucional del Ministerio de Religión en 2021 – Febrero de 2025 Hery Sutanto (HS)

7. Subkoordinador en el Ministerio de Manpower de Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Coordinador en el Ministerio de Manpower Supriadi (SUP)

9. Pt Kem Indonesia Temurila (TEM)

10. Pt Kem Indonesia Miki Mahfud (MM)

11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (Hormiga)