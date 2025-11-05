IMDb agrega coordinación de intimidad, doblaje y más categorías

IMDb ha agregado 12 nuevos créditos profesionales que incluyen coordinación de intimidad, coreografía, servicios de artesanía, títeres, doblaje de actores de doblaje y más.

Anteriormente, estos créditos se agrupaban en la sección “tripulación adicional”. Las otras categorías de crédito nuevas son: departamento de color; departamento de salud y seguridad; legal; departamento de producción; finanzas y contabilidad de la producción; departamento de propiedad y publicidad.

Con estas incorporaciones, IMDb ahora presenta 45 categorías de créditos profesionales.

Esto marca un paso hacia una mayor visibilidad para todos los profesionales de la industria del entretenimiento. Además, IMDb ahora acepta créditos para doblar versiones de películas y programas de televisión en idiomas extranjeros, creando nuevas oportunidades para que estos profesionales muestren su trabajo a nivel mundial.

Estas mejoras se desarrollaron mediante consultas continuas con organizaciones líderes de la industria, incluidas Choreographers Guild, Colorist Society, IATSE Local 161, IATSE Local 871, National Association of Voice Actors (NAVA), Property Masters Guild y SAG-AFTRA. IMDb seguirá ampliando las categorías de créditos profesionales y las oportunidades de reconocimiento basándose en los comentarios de la industria.

Nikki Santoro, directora ejecutiva de IMDb, dijo: «Nuestra visión es garantizar que todas las profesiones involucradas en la realización de películas y programas de televisión reciban el mismo reconocimiento. Estamos agradecidos a nuestros clientes de IMDbPro y a los colaboradores de la industria que ayudaron a dar forma a estas actualizaciones, y esperamos continuar con este importante trabajo juntos».

Sean Astin, quien fue elegido presidente de SAG-AFTRA en septiembre, dijo: «Cuando nuestros miembros trabajan en una producción, es importante que se les acredite de la manera correcta, no solo porque se siente bien ver nuestros nombres conectados a nuestros títulos, sino porque es un recurso profesional que la comunidad busca para estar informada. Es importante que IMDbPro se haya comprometido a reconocer a los muchos profesionales cuya creatividad y dedicación hacen posible el cine y la televisión. Este es un paso importante hacia la creación de una reflexión precisa y más inclusiva. de la industria que todos creamos, y les agradecemos por trabajar para garantizar que cada contribuyente a una producción sea visible y valorado por derecho propio”.

Mandy Moore, miembro de la junta ejecutiva de Choreographers Guild, dijo: «Tener la categoría de crédito de coreografía en IMDb e IMDbPro es una señal de respeto por nuestra profesión y el valor que aportamos a la industria del entretenimiento. Estamos entusiasmados y agradecidos de ver cumplido uno de los objetivos colectivos de nuestra comunidad».

La Colorist Society lleva mucho tiempo abogando por el papel de los artistas de acabado de color como defensores de la nueva categoría de crédito. Kevin Shaw, presidente de Colorist Society, jefe de color en Mission, Colorist y Consultant, dijo: «Esto hace que sea más fácil identificar coloristas talentosos y apoya el trabajo de Colorist Society para avanzar en el arte de la gradación de color a través de la colaboración y el intercambio de conocimientos. Nuestros miembros están unidos por su pasión y compromiso con el oficio y estarán encantados de que esta nueva categoría de crédito reconozca el papel único que desempeñamos en el cine moderno, desde las primeras etapas de producción hasta la entrega final».

De manera similar, Molly Merrell, presidenta de IATSE Local 161, se hizo eco de estos sentimientos. Ella dijo: «IATSE Local 161 apoya este lanzamiento porque los coordinadores y contadores pasan innumerables semanas asegurándose de que las producciones se desarrollen sin problemas; ayudar a otros departamentos con sus necesidades; hacer que lo imposible suceda sin previo aviso; y más. Tener el departamento de producción y las categorías de crédito de contabilidad y finanzas de producción agregadas a IMDb e IMDbPro significa que somos un miembro igual del equipo de filmación que contribuye tanto como cualquier otra persona».

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG-AFTRA, destacó el progreso y el paso significativo que significó este reconocimiento para mostrar la amplitud y diversidad del trabajo creativo que no se reconoce. Crabtree-Ireland dijo: «Desde los dobladores y titiriteros hasta los coordinadores de intimidad, coreógrafos y muchos otros, cada profesional contribuye a la magia de la narración. Si bien estas actualizaciones afectan directamente a algunos de nuestros miembros hoy, sabemos que esto es solo el comienzo. Esperamos mejoras futuras que reconozcan roles adicionales (aquellos que durante mucho tiempo han estado agrupados bajo ‘equipo adicional’) y garanticen que cada colaborador de una producción sea visible y valorado por derecho propio. Esto El progreso representa un paso importante hacia un reflejo más preciso e inclusivo de la industria que todos ayudamos a crear, y estamos orgullosos de continuar colaborando con IMDbPro para elevar y celebrar el espectro completo de talentos que dan vida a las historias”.

IMDb ha comenzado a migrar los créditos existentes a las nuevas categorías y se espera que las actualizaciones estén completas el 9 de noviembre a las 11:59 p.m. PST.

Además, las opciones ampliadas para los créditos de doblaje reflejan la creciente popularidad global del contenido internacional y el interés de la audiencia en los profesionales que desempeñan estos roles. Ahora se aceptan créditos para doblaje a los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, hindi, italiano, portugués y español.