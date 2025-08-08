IMD pronostica fuertes lluvias, tormentas eléctricas para partes de Andhra hasta el 14 de agosto







El Departamento de Meteorología de la India (IMD) El viernes pronosticó tormentas eléctricas y fuertes lluvias en partes de Andhra Pradesh del 8 al 14 de agosto, acompañadas de fuertes vientos que van hasta 50 km por hora hasta el 12 de agosto.

El IMD predijo una fuerte lluvia en lugares aislados sobre la costa norte de Andhra Pradesh (NCAP), Yanam, la costa sur de Andhra Pradesh (SCAP) y Rayalaseema el 8 y 9 de agosto.

También predijo tormentas eléctricas acompañadas de rayos sobre las mismas geografías del 8 al 12 de agosto.

«Lluvia Pesada En lugares aislados es probable que sea sobre SCAP y Rayalaseema. Las tormentas eléctricas acompañadas de rayos probablemente sean sobre NCAP y Yanam, Scap y Rayalaseema «, dijo un comunicado de prensa oficial del Centro Meteorológico Amaravati.

Además, predijo una fuerte lluvia en partes de NCAP, Yanam y Scap durante tres días más del 12 al 14 de agosto.

Según el departamento de Met, una circulación de aire superior a 5,8 km por encima del nivel medio del mar ha persistido sobre el interior del norte Karnataka y el barrio.

Del mismo modo, señaló que la circulación ciclónica de aire superior sobre la costa sur de Andhra Pradesh persistió entre 1,5 km y 3.1 km sobre el nivel medio del mar.

«Un canal norte-sur corre desde la costa sur Andhra Pradesh Al norte de Sri Lanka a través de la costa Tamil Nadu, que se extiende hasta 1,5 km sobre el nivel del mar «, dijo el departamento de Met.

Además, observó que es probable que se forme un área de baja presión en el noroeste y contigua a la Bahía del Centro Oeste de Bengala alrededor del 13 de agosto.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente