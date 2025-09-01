IMD emite una fuerte alerta de lluvia en varias partes de Himachal Pradesh







El departamento meteorológico de Himachal Pradesh emitió una alerta el lunes para obtener fuertes lluvias en las próximas seis horas en varias partes del estado.

El IMD ha emitido una alerta para fuertes lluvias en los siguientes distritos de Himachal Pradesh: Bilaspur, Sirmaur, Solan, Una, Chamba, Hamirpur, Kangra, Kinnaur, Kullu, Spiti, Mandi, Mandi, Mandi, Shimla.

Hoy temprano, tres personas murieron en el distrito de Shimla debido a las continuas fuertes lluvias en la región durante las últimas 24 horas, lo que ha provocado daños a la propiedad y la interrupción en los servicios esenciales.

Según el Autoridad de gestión de desastres del distrito (DDMA), Shimla, las muertes se informaron desde la subdivisión de Junga Tehsil y Kotkhai. En Junga, Virender Kumar (35) y su hija de 10 años fueron asesinados cuando un deslizamiento de tierra masivo enterró su casa junto con su ganado. Su esposa sobrevivió ya que estaba afuera en ese momento. Las carreteras en el área permanecen bloqueadas debido a los escombros.

En la aldea de Chol de Kotkhai, una anciana, Kalavati, murió temprano el lunes por la mañana cuando un deslizamiento de tierra detrás de su casa hizo que se derrumbara. Los lugareños intentaron rescatarla de los escombros, pero ella sucumbió a sus heridas.

El DDMA declaró que los deslizamientos de tierra también han afectado varias partes de Ciudad de Shimlainterrumpir la potencia y los suministros de agua.

En la subdivisión de Rohru, las fuertes lluvias desencadenaron un deslizamiento de tierra en la aldea de Dayar Moli, poniendo en riesgo tres casas. Cuatro familias pertenecientes a Kuldeep, Sandeep, Pradeep y Sonfu Ram fueron evacuadas a lugares más seguros. El magistrado subdivisional Ramesh Dhamotra dijo que dos vaqueras fueron enterrados, atrapando dos vacas y una oveja. El aumento de los niveles de agua en el rivuleto de Shikdi ha agregado a los temores de los residentes.

El DDMA ha instado a los residentes en áreas vulnerables a permanecer alerta, como el departamento meteorológico ha pronosticado lluvia continua en la región.

El estragos del monzón en Himachal Pradesh desde el 20 de junio ha cobrado 320 vidas, con 166 muertes causadas por incidentes relacionados con la lluvia como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas, burbujas de nubes, ahogamiento, electrocución y otras calamidades, y 154 en accidentes de carreteras, según la autoridad estatal de gestión de desastres (SDMA).

