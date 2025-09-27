IMD emite alerta roja para Maharashtra: NDRF implementa seis equipos para operaciones de ayuda







En vista de fuertes lluvias y condiciones de inundación en partes de MaharashtraLa Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) ha desplegado seis equipos en todo el estado para apoyar las operaciones de ayuda y rescate.

Dos equipos han sido enviados a Solapur y Dharashiv, mientras Beed y Latur han recibido un equipo cada uno. Además, las unidades NDRF estacionadas en Pune, Mumbai, Thane y Nagpur han sido colocadas en alerta máxima para un despliegue rápido para ayudar a las autoridades locales, si es necesario.

Santosh Bahadur Singh, Comandante de NDRF Pune, informó a los funcionarios sobre los despliegues, asegurando que la fuerza esté completamente preparada para proporcionar todo el apoyo posible a los distritos afectados.

«Estas implementaciones reflejan la pronta respuesta de NDRF, la preparación operativa y la preparación para salvaguardar vidas y propiedades durante las emergencias», decía una nota de prensa del estado.

El movimiento en medio de una alerta roja emitida por el Departamento de Meteorología India (IMD), Advertencia de fuertes lluvias en el estado, con el potencial de inundaciones urbanas en varios distritos.





