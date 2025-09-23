IMD emite alerta de ciclón en las islas Andaman y Nicobar







El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una `alerta de ciclones» en el archipiélago, debido a una circulación ciclónica sobre la Bahía de Bengala, que probablemente se intensificará a partir del 24 de septiembre, dijeron las autoridades el martes.

Se han emitido advertencias de puertos locales a raíz del sistema meteorológico, que probablemente cause fuertes lluvias hasta el 25 de septiembre, dijeron.

«Es muy probable que ocurran una tormenta eléctrica con viento racial (40-50 kmph) y un rayo en uno o dos lugares sobre las islas Andaman y Nicobar el 24 de septiembre», dijeron las autoridades.

«Es muy probable que ocurra una lluvia pesada (07-11 cm) en uno o dos lugares sobre la isla de Andaman, y es muy probable que ocurran una tormenta eléctrica con viento raciado (40-50 kmph) y es muy probable que ocurran un rayo en uno o dos lugares sobre las islas Andaman y Nicobar el 25 y 26 de septiembre», dijo.

«Es muy probable que ocurran una tormenta eléctrica con viento racial (40-50 kmph) y un rayo en uno o dos lugares sobre las islas Andaman y Nicobar los días 27 y 28 de septiembre. Squally clima Con una velocidad de viento superficial que alcanza las ráfagas de 35-45 kmph a 55 kmph, es muy probable que prevalezca sobre el Mar de Andaman y la costa de Andaman y Nicobar «, dijo el funcionario.

En los próximos cinco días, es probable que las condiciones del mar sean ásperas, y se les ha aconsejado a los pescadores que no se aventuren en el mar a lo largo y fuera del Mar de Andaman y la costa de Andaman y Nicobar hasta el 25 de septiembre.

Debido a la posibilidad de que la administración haya aconsejado a las olas crecientes, los propietarios de botes, los isleños y los turistas que apliquen sus botes con la mayor vigilancia, y las actividades de recreación deben llevarse a cabo con el debido cuidado.

Mientras tanto, en vista del aviso meteorológico emitido por el IMD que indica la formación de un área de baja presión sobre la bahía de BengalaEs más probable que la Dirección de Servicios de envío (DSS) reprograme la navegación de embarcaciones a Campbell Bay, Nancowry, Katchal y otras islas.

«Los pasajeros y el público en general han sido informados de que, debido a las condiciones climáticas inclemuladas prevalecientes, el buque Sindhu no llamará al puerto de Katchal durante su viaje programado a Campbell Bay a través de Nancowry y Katchal el 23 de septiembre desde Port Blair y su viaje de regreso el 25 de septiembre desde Campbell Bay a través de la misma ruta», dijo el funcionario de DSS DS.

